Предположительную виновницу аварии в Май-Кхао не стали проверять на алкоголь

Полиция не стала проверять на алкоголь женщину, заподозренную в вождении в пьяном виде после ночной аварии на Thepkrasattri Rd.

9 Мая 2018 13:51:28

В кабине пикапа госпожи Кэукван была найдена бутылка спиртного, однако полиция не стала проверять ее на трезвость после аварии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан полиции Аккара Сивилай из участка Та-Чат-Чай подтвердил «Новостям Пхукета», что полиция предъявила обвинения 24-летней Ниттхайе Кэукван, автомобиль которой вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом в Май-Кхао ночью 6 мая. Однако обвинения женщине предъявлены только по статьей об опасном вождении, повлекшем за собой причинение травм другим людям и имущественного вреда.

Обвинения в вождении в пьяном виде выдвигаться не будут, поскольку на алкоголь женщину в полицейском участке не проверяли, хотя в изначальном сообщении об аварии указывалось, что у полиции были подозрения в том, что женщина находилась за рулем в пьяном виде. Кроме того, в кабине пикапа госпожи Кэукван была обнаружена бутылка крепкого алкоголя тайского производства.

«Я не знаю, почему информация появилась в таком виде. Я не проверял ее на алкоголь в участке, поскольку она не казалась пьяной», – заявил «Новостям Пхукета» капитан Сивилай.

«Госпожа Кэукван не была пьяна, когда я прибыл на место аварии. Она сказала мне, что подвозила подругу до дома и заснула за рулем, из-за чего ее пикап вылетел на встречную полосу и спровоцировал аварию», – добавил офицер.

Напомним, пикап госпожи Кэукван вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом около 2:50 ночи 6 мая на Thepkrasattri Rd. Водитель автобуса и сама госпожа Сивилай серьезных травм избежали, однако находившуюся в салоне пикапа пассажирку пришлось доставить в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.