Предполагаемого убийцу Джими Сандху задержали в Канаде

Офис генерального прокурора Таиланда сообщил о том, что канадские правоохранительные органы задержали Мэттью Дюпре, объявленного в международный розыск по делу об убийстве «индийского гангстера» Джими Сандху на Пхукете.

Новости Пхукета

1 Марта 2022, 10:00 AM

Убийцы Джими Сандху у отеля в Раваи. Фото: Архив The Phuket News

Как заявил заместитель официального представителя Офиса генпрокурора Прают Петчкхун, господин Дюпре был задержан 20 февраля в городе Эдмонтон (Канада, провинция Альберта). В настоящий момент он находится под страже, тайские власти решают вопрос об экстрадиции предполагаемого канадского киллера в Таиланд, где он должен предстать перед судом, сообщает Bangkok Post.

Второй предполагаемый убийца – Джин Карл Лахркамп – пока не найден. Подозреваемый также находится в международном розыске. При этом ранее полиция сообщала, что Дюпре и Лахркамп покинули Таиланд в один день – 6 февраля.

Напомним, индус Джими Сандху был застрелен около 22:30 вечера 4 февраля у The Beachfront Hotel, где снимал виллу. На записи с камер видеонаблюдения видно, как господин Сандху вышел из красного автомобиля MG, после чего к нему полдежали двое мужчин и открыли огонь из огнестрельного оружия. Всего было произведено около двух десятков выстрелов, стреляли из пистолетов калибров 9 мм и .380.

При осмотре тела, которое по неким причинам было обнаружено лишь утром, полицейские обнаружили канадский паспорт и канадские же водительские права на разные имена. В обоих документах имена были индийские, но Джими Сандху среди них не было. Имя, которое сейчас считается настоящим, назвала канадская пресса, в частности, газета Vancouver Sun.

Также канадские власти уже подтвердили, что паспорт Сандху является подлинным, но для его получения индус предоставил ложные сведения. Позже он был лишен гражданства Канады, что, впрочем, не помешало ему въехать в Таиланд как канадцу.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили пистолеты киллеров (чешский CZ калибра 9 мм и немецкий Walther PPK). Оружие было найдено в ходе обследования прибрежной полосы в отлив при помощи металлоискателей. Также в распоряжении есть предполагаемая верхняя одежда стрелков, найденная в одном из мусорных баков неподалеку от места расправы. Кроме того, на автомобиле убитого индуса был обнаружен GPS-маячок. Правоохранители уже задержали иностранца, на телефон которого, предположительно, поступал сигнал с передатчика.

Мотивом убийства считается конфликт внутри канадского преступного сообщества (внутри одной группировки или между разными).