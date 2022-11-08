Предложение о продаже земли иностранцам отправили на пересмотр

Власти Таиланда отозвали на пересмотр уже одобренный кабинетом министров проект, который должен был наделить иностранных инвесторов правом приобретать землю в Королевстве и оформлять ее именно в собственность на свое имя, а не в долгосрочный лизинг. О том, что инициатива Министерства внутренних дел снята с повестки дня, объявил во вторник, 8 ноября, глава ведомства Анупонг Паоджинда.

Новости Пхукета

8 Ноября 2022, 03:41 PM

Посетитель на выставке недвижимости в Бангкоке. Сейчас иностранцы могут покупать и оформлять в собственность на свое имя только юниты в кондоминиумах. Фото: Архив Bangkok Post

«Мы должны вернуть вопрос на пересмотр из-за его чувствительности. Проект должен быть изучен [заново] для оценки его возможных позитивных и негативных эффектов для экономики и общества», – заявил генерал Паоджинда.

Министер отказался прямо связывать отзыв проекта с общественным давление и лишь повторил слова о том, что вопрос является чувствительным, пишет Bangkok Post.

Генерал Паоджинджа добавил, что не уверен в возвращении проекта на рассмотрение. Однако вице-премьер Виссану Крыа-Нгам, ранее высказывавшийся в защиту идеи, сказал, что это еще не решено.

«После 15 дней проект может быть возвращен или не возвращен на рассмотрение кабмина», – заявил господин Крыа-Нгам.

Предложение дать иностранцам право покупать землю было одобрено кабмином 25 октября, цель его – привлечение зарубежных инвестиций в страну. Если инициатива будет принята, иностранные инвесторы смогут оформлять на себя до 1 рая земли при условии вложения в экономику не менее 40 млн бат на срок от трех лет. Единственная допустимая цель владения – строительство жилья для собственного проживания.

При этом инвестиции могут быть разными. Желающий купить землю иностранец может вложиться в саму недвижимость, государственные облигации и облигации госкомпаний, а также в определенные категории других ценных бумаг с фиксированным или в фонды. Такое пояснение дал официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсри после заседания министров.

Впрочем, критики инициативы клеймят любое подобное предложение как дискриминацию местного населения и распродажу страны иностранцам по частям. На последнее заявление запмред правительства Анутин Чарнвиракун уже отвечал, что вывезти купленную землю иностранцы все равно не смогут. Впрочем, ирония министра не произвела на скептиков впечатления.

Отвечая на критику в публичном выступлении 1 ноября, вице-прмбер Крыа-Нгам признавал, что вопрос владения недвижимостью иностранцами всегда был противоречивым, и правительство открыто к встречным рекомендациям, таким как запреты на перепродажу купленной земли или покупку прилегающих участков, а также другие потенциальные возможности для злоупотреблений, которые вызывают опасения у граждан.

При этом господин Крыа-Нгам напоминал, что вообще-то идея новой не является. Вице-премьер назвал текущий проект «апгрейдом» министерского распоряжения от 2002 года, которое в свое время тщательно изучил Госсовет.

Генеральный секретарь Государственного совета Пакорн Нинпрапан опубликовал 31 октября в Facebook свои объяснения нынешнего предложения и также отверг заявления о том, что продажа земли иностранцев в чем-либо ущемит местное население.

Он отметил, что ограниченное владение с выполнением обязательных условий по инвестициям является разумной мерой, которая не лишит тайцев их земли. По его словам, гораздо чаще это происходит в виде скупки участков тайскими инвесторами.