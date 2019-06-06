Прают Чан-Оча сохранил пост премьер-министра Таиланда

Генерал Прают Чан-Оча сохранил пост главы правительства Таиланда по итогам голосования обеих палат тайского парламента 5 июня. За генерала Чан-Очу было отдано ровно 500 голосов, за его оппонента Тханатхорна Джуангрунгруангкита – всего 244. Таким образом генерал победил с двухкратным преимуществом. Сенат, как и ожидалось, проголосовал за генерала фактически в полном составе (глава верхней палаты воздержался, равно как и спикер нижней).

Новости Пхукета

6 Июня 2019, 10:16 AM

Прают Чан-Оча избран 29-м премьер-министром Таиланда. Фото: Aрхив AFP

Перед выборами премьер-министра в нижней палате парламента сформировались две коалиции, одну из которых возглавляла партия Паланг Прачарат (Palang Pracharath Party, PPRP), а другую – Пхыа Тхай (Pheu Thai) и Партия будущего (Future Forward Party, FFP). Демократы (Democrat Party) в этот раз присоединились к коалиции PPRP.

Кандидатом от коалиции во главе с PPRP выступал Прают Чан-Оча, кандидатом от второй коалиции был лидер FFP Тханатхорн Джуангрунгруангкит. Причем сам он на дебатах и голосовании не присутствовал ввиду того, что действие его депутатского мандата быол приостановлено в связи с расследованием информации о том, господин Джуангрунгруангкит в нарушение закона владеет долей в одной медиа-компании.

За закрытыми дверями

Как пишет газета Bangkok Post, в ходе дебатов парламентарии сосредоточились не столько на достоинствах своих кандидатов, сколько на критике оппонентов. Так, депутаты от Pheu Thai и FFP в первую очередь вменили Праюту Чан-Оче в вину военный переворот 2014 года, по итогам которого он стал премьер-министром на пять лет. Одновременно оппоненты генерала Чан-Очи напомнили, что он по-прежнему возглавляет Национальный совет за мир и порядок (NCPO) и, соответственно, является служащим государственного ведомства, а значит не может занимать министерский пост.

Депутат от Pheu Thai Сутхин Кхлангсэнг, избранный от исанской провинции Маха-Саракхам в ходе своей речи сравнил генерала Чан-Очу с «человеком, который сперва поджег храм, а затем был назначен его аббатом».

Генеральный секретарь партии FFP Пиябут Сэнгканоккун добавил к этому, что генерал Чан-Оча, по его мнению, слишком часто прибегал к использованию статьи 44 временной конституции Таиланда, дающей главе NCPO чрезвычайные полномочия. По словам господина Сэнгканоккуна, юриста по образованию и бывшего университетского преподавателя, генерал использовал данную статью, чтобы продлить свое пребывание на посту главы правительства.

Господин Сэнгканоккун призвал сенаторов, отобранных NCPO в верхнюю палату парламента, отказаться от участия в голосовании. Сенаторы, впрочем, не только проигнорировали призыв, но и прямо выступили в поддержку Праюта Чан-Очи.

Так сенатор Сери Суванпанон заявил, что действия военных в 2014 году были полностью правомерными, поскольку на горизонте маячили масштабные беспорядки и эскалация насилия (перевороту предшествовали уличные столкновения, в ходе которых действительно не обходилось без жертв). Одновременно господин Суванпанон напомнил, что при выборе стоит смотреть на обоих кандидатов, второго из которых лично он не считает достойным поста главы правительства.

«Если я отдам свой голос за генерала Чан-Очу, то мое решение не будет основано на односторонней информации. Биографию лидера FFP я также изучил, чтобы выяснить, подходит ли он на роль человека, который поведет вперед страну. То, что я увидел, было шокирующим. Устав партии, единственной из всех, не содержит ссылок на конституционную монархию», – заявил господин Суванпанон.

Сенатор Ванлоп Тангкхананурак добавил, что, по его мнению, Тханатхорн Джуангрунгруангкит и Прают Чан-Оча попросту находятся в разных весовых категориях по опыту в политике. Господин Тангкхананурак отметил, что если бы коалиция Pheu Thai и FFP выбрала более опытного кандидата, то сравнение было бы возможным.

Депутат от PPRP Вайпот Апорнрат в свою очередь напомнил, что кандидатуру Прают Чан-Очи партия выдвинула на основе мандатом доверия, который граждане страны вручили ей на всеобщих выборах в марте. Этот мандат (116 мест в парламенте) вкупе с поддержкой Демократической партии (51 место) и лояльностью сенаторов (244 голоса) в итоге обеспечил генералу Чан-Оче победу с двукратным преимуществом.

Вне игры

Пока депутаты и сенаторы дискутировали и голосовали, лидер FFP Тханатхорн Джуангрунгруангкит вне зала проводил пресс-конференцию, излагая свои политические взгляды перед журналистами.

«Военные перевороты ведут Таиланд исключительно в тупик. Мы должны сделать парламент местом чести и достоинства, а не местом, где умирает вера людей. Я готов быть следующим премьер-министром. Я буду премьер-министром курса на перемены», – убеждал господин Джуангрунгруангкит. Впрочем, сам факт его нахождения за дверями зал был явным указанием на то, что этого не произойдет.

Также в зале не было и многолетнего лидера Демократической партии Абхисита Веджадживы. После того, как его партия приняла решение поддержать Праюта Чан-Очу и его коалицию, бывший премьер-министр Таиланда и лидер Демократов сдал свой депутатский мандат.

В ходе предвыборной компании ветеран тайской политики заверял, что его партия не поддержит кандидатуру Праюта Чан-Очи на пост премьер министра. Когда же партия присоединилась к коалиции PPRP, господин Веджаджива заявил, что не будет предавать доверие 4 млн избирателей, который проголосовали за Демократов с учетом озвученной ими изначальной позиции.

«Я не могу проголосовать не в русле решения, принятого моей партией. Но я не могу и проголосовать за генерала Чан-Очу, ибо нарушу этим обещание, которое дал людям. Сегодня у меня есть только один выход – сохранить свою честь, сохранить честь своей партии, сдержать обещание», – заявил Абхисит Веджаджива.

«На протяжении всей своей политической карьеры я придерживался своих идеалов и принципов. Это не абстрактные слова. Я верю, что только основанная на идеалах и принципах политика принесет счастье и пользу людям и всей стране в долгосрочной перспективе. В связи с этим я причине я прямо сейчас слагаю свои полномочия», – объявил ветеран тайской политики.

Господин Веджаджива извинился перед избирателями и выразил сожаление, что Демократы упустили возможность стать в парламенте нейтральной третьей стороной, контролирующей власть и следящей за балансом принимаемых решений.

В заключение бывший премьер присоединился к рекомендации премьера действующего и посоветовал гражданам перечитать «Скотный двор» Оруэлла. Генерал Прают Чан-Оча выступил с соответствующим советом несколькими днями ранее.

Статья подготовлена на основе материалов Bangkok Post.