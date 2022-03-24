Правила Сонгкрана на Пхукете оформили в виде приказа

Празднование Сонгкрана на Пхукете в 2022 году будет проходить без массовых обливаний водой на улицах и в общественных парках. Самый известный из элементов праздника официально запрещен приказом за подписью губернатора Наронга Вунсиеу.

Новости Пхукета

24 Марта 2022, 05:58 PM

Водных боев в этот Сонгкран снова не будет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб (архив)

Приказ был подписан вечером 23 марта, срок его действия – с 10 по 17 апреля. В преамбуле документа говорится, что ввод описанных в нем запретов и ограничений происходит по распоряжению Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) от 14 марта. Также в разработке рекомендаций и предписаний по празднованию Сонгкрана принимало участие Министерство культуры Таиланда.

Приказ предписывает соблюдение правил «новой нормальности» и прямо запрещает традиционные поздравления с праздником (обливанием друг друга водой, посыпание пудрой, нанесение пасты на лица), а также «групповую деятельность» по причине эпидемии COVID-19 на Пхукете.

Приказ ссылается на статьи 22, 34 и 25 Закона об инфекционных заболеваниях распоряжения, выпущенные на основании статьи 9 Королевского декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. На их основании в Сонгкран действуют следующие ограничения:

Запрет на обливание друг друга водой и посыпание пудрой, организацию пенных вечеринок или какой-либо деятельности, предполагающей близкий контакт участников. Запрет на продажу спиртных напитков в местах проведения операций с большим числом участников. Запрет на организацию больших собраний людей на ограниченном пространстве, вызывающих нарушение порядка за исключением омовения рук старшим и получения благословения от монахов.

Также должно быть сокращено количество культурно-развлекательных шоу, парадов, концертов с большим числом зрителей. Кроме того, жителям и гостям Таиланда предписано:

Избегать совместного использования вещей на религиозных церемониях и других праздничных мероприятиях, включая цветочные гирлянды, благовония, свечи, чаши. Избегать близких контактов с проживающими отдельно родственниками при посещении их, включая объятия, поцелуи, совместные трапезы, караоке. Избегать социальных мероприятия и совместного употребления пищи и еды в течение длительного времени.

Также все жители и гости острова должны соблюдать правила VUCA (вакцинация, социальная дистанция, безопасность в общественных заведениях, тестирование на коронавирус) и меры охраны труда на рабочем месте. Также особо подчеркивается обеспечение возможностей для дистанцирования людей в заведениях и на открытых площадках.

В приказе губернатора содержится и ставшее за два года стандартным предупреждение об ответственности за неисполнение предписаний. Нарушитель может быть привлечен к ответственности по статьям 51 и 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Максимальное наказание по первой статье – до 20 тыс. бат штрафа, по второй – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа. Также возможно привлечение к ответственности по статье 18 Королевского декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.