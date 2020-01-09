Практичная поросль: Пхукетские пальмы, часть 3.

В нашей серии статей о пальмах Пхукета мы преимущественно рассуждали о них с эстетической точки зрения, но во многих странах эти деревья выращивают не ради красоты, а ради съедобных плодов, урожай которых к тому же можно получить в не самых простых климатических условиях.

Патрик Кэмпбелл

На протяжении столетий пальмы были важным сельскохозяйственным растением в регионах с жарким и засушливым климатом, да и сейчас их коммерческая ценность отнюдь не идет на спад.

В первой статье цикла рассказов о пальмах мы уже говорили о пальме кокосовой, которой в Таиланде нашлось многообразное применение. Содержащаяся внутри орехов жидкость отлично утоляет жажду, мякоть используется при приготовлении различных блюд, высушенные листья находят себе применение в качестве материала для кровли. Теперь пришло время поговорить о других видах полезных в хозяйстве пальм.

Финиковая пальма (phoenix dactylifera)

Финиковые пальмы ассоциируются скорее с Африкой и Ближним Востоком, а не с Юго-Восточной Азией. Впрочем, в наших краях они тоже растут, и ничего странного в этом нет – если phoenix dactylifera способна выживать в засушливых пустынях, то ее можно смело считать одной из самых выносливых представительниц своего вида.

Обычно финиковая пальма – это растение с одним стволом, но иногда корневая система phoenix dactylifera может служить подземным фундаментом для нескольких деревьев, как, к примеру, у упоминавшегося ранее «желтого тростника». Плодоносить финиковая пальма начинает после достижения четырехлетнего возраста, свежие плоды имеют характерный оранжевый цвет, хотя нам, конечно, более знакомы темные вяленые финики.

И обычная финиковая пальма (phoenix dactylifera), и ее канарская разновидность (phoenix canariensis) время от времени встречаются в нашем регионе, но для декоративной высадки в саду слабо подходят из-за внушительных размеров. Кроны этих пальм могут достигать размаха в десять метров у взрослого растения, поэтому для садовода, пожалуй, лучше подойдет карликовая финиковая пальма (phoenix roebelenii) родом из Лаоса.

У карликовых пальм толстые стволы и нежная листва, собранная в своего рода метелочки. Сами деревья обычно не превышают двух метров в высоту, но при этом их плоды – это все те же вкусные финики. Карликовая phoenix roebelenii – отличный выбор для садовода. И если кокосовые пальмы встречаются в Таиланде на каждом шагу, то финиковые хотелось бы видеть более часто. Не стесняйтесь сажать!

Масличная пальма (elaeis oleifera)

Финиковая пальма – не единственная представительница полезных пальм, которыми можно украсить свой сад. Впрочем, в случае с пальмой масличной стоит сразу отметить, что репутация у нее в наши дни не лучшая. Elaeis oleifera – крайне важная коммерческая сельскохозяйственная культура в южном Таиланде и Малайзии, а также главный источник самого распространенного в стране растительного масла для готовки и биотоплива. Впрочем, как не перестают утверждать экологи, посадки масличных пальм наносят ущерб биологическому разнообразию тропических лесов, приводят к осушению почвы в болотистых лесах и другим последствиям. Таким образом, elaeis oleifera – одновременно является я объектом критики экологов, и ценным коммерческим ресурсом в глазах экономистов. Достаточно сказать, что пальмовое масло можно найти в двух из трех продуктов на полке ближайшего супермаркета, и за это приходится платить экологическую цену.

Впрочем, в саду масличная пальма может оказать и благотворное влияние на локальную экосистему. Если вы планируете высаживать папоротники, то elaeis oleifera станет им самым подходящим соседом. Папоротник быстро займет все влажные и плодородные кармашки под пальмовой кроной, причем такие условия понравятся и так называемым бостонским папаротникам (nephrolepis), и «птичьим гнездам» (asplenium), и «оленьим рожкам» (platycerium). Добавим, что сама масличная пальма, хоть и достигает высоты в десять метров, прихотливостью в культивации не отличается.

Сахарная пальма (borassus flabellifer)

Сахарная пальма, также известная как пальмировая, тоже обычно ассоциируется с коммерческим сельским хозяйством. Большие плантации этого растения можно найти во многих странах Юго-Восточной Азии, а выращивают borassus flabellifer ради ее сладкого сока, который затем перерабатывается в пальмовый сахар или служит основной для пальмового вина «тодди». Древесину этой пальмы также используют в строительстве, а высушенная листва применяется как кровельный материал.

Сахарная пальма отличается узнаваемым силуэтом – это высокое дерево с толстым, бугристым стволом и большим веером листьев на верхушке. При этом borassus flabellifer будет выглядеть весьма эффектно, если регулярно срезать теряющие цвет нижние ветви. Однако учтите, что сахарная пальма потребует для себя немало пространства.

Бетелевая пальма (areca catechu)

Наконец, статья об имеющих практическое применение пальмах была бы неполной без упоминания пальмы бетелевой или арековой. В течение столетий она культивировалась в Королевстве и соседних странах ради имеющих слабый наркотический эффект орехов, которые употреблялись путем разжевывания с бетелевыми листьями. Столь неоднозначное традиционное применение, впрочем, не отменяет того факта, что arece catechu – весьма привлекательная и относительно компактная пальма с кольчатым стволом и короной темной листвы. Орехи растут под кроной в виде гроздей на горизонтально отходящей от ствола ветке.

Если же вернуться к эстетической функции пальм, то для украшения тропического сада я бы все же рекомендовал упоминавшиеся ранее бисмаркию, дерево путешественников, «золотой тростник», лисьехвостую пальму и «красный воск». Богатая листвой Livistona также весьма широко распространена в тайских садах. Для тенистым мест можно, в свою очередь, рекомендовать леди-пальмы лиановидные пальмы, которые могут расти при дефиците солнца, радуют садовода изящными побегами и красивой листвой в форме веера и редко превышают в размере два метра. Также именно последние пальмы лучше всего подходят на роль горшечных растений.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже 13 лет. Его ранние статьи доступны в личном блоге patrickaccampbell.wordpress.com, а задать вопросы садоводу можно по эл. почте drpaccampbelll@gmail.com.

Также в ближайшее время должна выйти в свет книга Патрика The Tropic Gardener, представляющая собой первоклассный гид по цветущим растения Юго-Восточной Азии.