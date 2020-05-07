Праб Кисин просит финансовой помощи бизнесу и жителям Патонга

Известный пхукетский бизнесмен Причавут «Праб» Кисин выступил с заявлением о том, что бизнесу Патонга и жителям города нужна дополнительная финансовая помощь, чтобы справиться с последствиями пандемии COVID-19. Доступ к льготным кредитам господин Кисин назвал главным условием создания бизнесом рабочих мест.

7 Мая 2020, 09:23 AM

«Льготные кредиты помогут прежде всего людям. У них будет работа», – заявил Праб Кисин. Фото: Phuket PR Department

В интервью 5 мая, опубликованном PR-службой провинции, господин Кисин указал на то, что коронавирус оставил улицы Патонга пустыми, а людей лишил источников заработка даже просто на еду. Именно на помощи наиболее пострадавшим господин Кисин и попросил сосредоточить внимание властей.

«Правительству нужно установить, где и сколько людей сейчас проживает. Это должно быть сделано в масштабе всей страны. После получения четкой информации правительство и частный сектор смогут объединить усилия ради помощи нуждающимся», – заявил господин Кисин.

Основу бизнеса господин Кисина составляют отели, рестораны и другие туристические объекты. Таким образом о последствиях пандемии бизнесмен знает и по своему личному опыту.

Как указал господин Кисин, бизнесу сейчас остро необходимы льготные кредиты, которые позволили бы компаниям остаться на плаву и создавать рабочие места.

«Льготные кредиты помогут прежде всего людям. У них будет работа», – отметил предприниматель и сын бывшего мэра Патонга.

«Проще говоря, если будут дешевые кредиты, мы сможем вести бизнес. Варианты могут быть разные – с отсрочкой платежей на три месяца, на полгода, на год. Но как только эти деньги появятся, бизнес сможет начать решать проблему отсутствия работы у людей», – добавил он.

По мнению господина Кисина, объемы выделяемой правительством помощи не соответствуют глубине кризиса. Как заявил бизнесмен, речь должна идти о сумме в 5-10 трлн бат на всю страну, «примерно в районе национального ВВП». При этом текущий момент правительство должно использовать для развития человеческого капитала в туристическом сегменте, чтобы бизнес был готов встретить туристов, когда они вернутся.

«Восстановление туризма займет от полугода до года. В это время правительству необходимо вкладывать существенные средства в развитие людей, чтобы мы не потеряли квалифицированных сотрудников. Также желательно попробовать другие маркетинговые стратегии в развитии туризма», – заявил Праб Кисин.

«Конечно, сейчас путешествия невозможны. Авиакомпании не могут возобновить международные полеты. Нам нужно решать ситуацию с COVID. Но это же время можно использовать на повышение навыков у сотрудников турбизнеса, чтобы мы были готовы, когда рынок откроется», – подчеркнул он.

«Мы должны быть готовы. Мы можем работать над уровнем кадров сейчас, чтобы быть в числе лучших. Работа может вестись в формате новой платформы взаимодействия частного сектора и государства. Мы можем развивать людские ресурсы и адаптироваться к изменениям, которые принесет COVID-19. Отельеры также могут в это время работать и над развитием непосредственно своих отелей», – добавил бизнесмен.





