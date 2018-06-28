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Пожилого мужчину забили до смерти в Пхукет-Тауне

Полиция Пхукета начала расследование по делу об убийстве 60-летнего Супхаба Мисана, тело которого было обнаружено этой ночью в Пхукет-Тауне.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Июня 2018 12:59:42

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об обнаружении тела престарелого мужчины около 3:00 ночи 28 июня. Труп был найден прохожими около теннисных кортов рядом со зданием администрации провинции (Phuket Provincial Hall). Тело лежало под деревом, ноги погибшего были придавлены его мотоциклом, рядом на земле находился мотоциклетный шлем.

Осмотр тела показал, что у мужчины была сломана рука, а скончался он, вероятнее всего, от тяжелой травмы головы, полученной в результате неким предметом. Примерно в 20 м от трупа полицейские обнаружили металлический прут с заостренным концом и следами крови. Тело Супхаба Мисана было доставлено в морг больницы Vachira Hospital для получения медицинского заключения о причинах смерти. Полиция полагает, что мужчина был убит.

Обнаружившая тело местная жительница рассказала, что он жил неподалеку от теннисных кортов. Мужчина вел тихую жизнь, но, по словам собеседницы полиции, имел склонность к употреблению алкоголя. Женщина также добавила, что не знала о наличии у Супхаба Мисана конфликтов с кем-либо. Работал мужчина в одной из местных школ.

При этом полиция не сообщила журналистам, как женщина объяснила тот факт, что она находилась на темной улице в 3 часа ночи, где обнаружила труп. Сейчас полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают родственников и друзей погибшего.

 

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