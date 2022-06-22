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Пожар уничтожил 10 домов в Бангкоке

Крупный пожар произошел во второй половине дня 21 июня в бангкокском районе Патхум-Ван. Сгорели 10 домов в коммьюнити Бон-Кхай.

Новости Пхукета

22 Июня 2022, 01:00 PM
Фото: Jor Sor 100 traffic radio

Фото: Jor Sor 100 traffic radio

Как сообщает газета Bankok Post со ссылкой на полицию, пожар начался в районе 13:10 дня в двухэтажном здании на Soi Pluk Chit, выходящей к Rama 4 Rd. Затем огонь быстро распространился на соседние дома.

На место событий были направлены 10 пожарных расчетов, однако автомобили не могли даже подъехать к очагу пожара по узкой улице, переполненной паникующими жителями, выносившими из своих домов имущество.,

В 13:38 уже активно горели 10 домов. Полиция перекрыла Rama 4 Rd., чтобы дать пожарным возможность бороться с огнем. Также пришлось эвакуировать минимум одного человека, который не мог передвигаться сам.

Пожар взяли под контроль к 14:20. О пострадавших не сообщалось, но 10 домов сгорели полностью. Причина возгорания выясняется.

 

 

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