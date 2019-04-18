Пожар у мыса Промтхеп тушили три часа

Сообщение о пожаре у футбольного поля поступило в пожарную службу муниципалитета Раваи около 13:00 четверга, 18 апреля. Прибывшим на место расчетам потребовалось три часа, чтобы справиться с возгоранием. В результате пожара никто не пострадал.
Палад муниципалитета Раваи Прича Дженнаронг в беседе с The Phuket News предположил, что причиной пожара могла стать выброшенная на обочину сигарета.
Господин Дженнаронг обратился к жителям и гостям Раваи с призывом соблюдать требования пожарной безопасности. Сегодняшний пожар стал уже вторым с начала апреля на мысе Промтхеп.
В случае обнаружения возгорания следует обращаться в муниципалитет Раваи по телефону 076-613800.