Пожар у мыса Промтхеп тушили три часа

Три часа потребовалось пожарным из Раваи, чтобы ликвидировать возгорание растительности и мусора в районе футбольного поля у мыса Промтхеп.

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Сообщение о пожаре у футбольного поля поступило в пожарную службу муниципалитета Раваи около 13:00 четверга, 18 апреля. Прибывшим на место расчетам потребовалось три часа, чтобы справиться с возгоранием. В результате пожара никто не пострадал.

Палад муниципалитета Раваи Прича Дженнаронг в беседе с The Phuket News предположил, что причиной пожара могла стать выброшенная на обочину сигарета.

Господин Дженнаронг обратился к жителям и гостям Раваи с призывом соблюдать требования пожарной безопасности. Сегодняшний пожар стал уже вторым с начала апреля на мысе Промтхеп.

В случае обнаружения возгорания следует обращаться в муниципалитет Раваи по телефону 076-613800.