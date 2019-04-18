Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пожар у мыса Промтхеп тушили три часа

Три часа потребовалось пожарным из Раваи, чтобы ликвидировать возгорание растительности и мусора в районе футбольного поля у мыса Промтхеп.

Новости Пхукета

18 Апреля 2019, 06:27 PM
Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Фото: Rawai Municipality Fire Department

Сообщение о пожаре у футбольного поля поступило в пожарную службу муниципалитета Раваи около 13:00 четверга, 18 апреля. Прибывшим на место расчетам потребовалось три часа, чтобы справиться с возгоранием. В результате пожара никто не пострадал.

Палад муниципалитета Раваи Прича Дженнаронг в беседе с The Phuket News предположил, что причиной пожара могла стать выброшенная на обочину сигарета.

Господин Дженнаронг обратился к жителям и гостям Раваи с призывом соблюдать требования пожарной безопасности. Сегодняшний пожар стал уже вторым с начала апреля на мысе Промтхеп.

В случае обнаружения возгорания следует обращаться в муниципалитет Раваи по телефону 076-613800.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело
Губернатор пригласил жителей Пхукета оставить записи в книгах пожеланий Королю
Cиноптики обещают Пхукету дожди вплоть до пятницы включительно
Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством
Шесть человек задержаны за нелегальные азартные игры на Пхукете
На Пхукете прошел большой субботник в честь Коронации Рамы Х
Синопотики обещают Пхукету еще три дня дождей
Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом
Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания
Часть Чернг-Талей останется без электричества 2 мая
На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям
Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме
Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х
Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги
У пхукетского наркоторговца изъяли штурмовую винтовку и крупную партию метамфетамина

 

Laguna Property
MontAzure
Express Carpet and Decor
Thai Residential
Laguna Phuket Marathon 2019
Ride 4 Kids 2019

 