Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пожар на вилле нанес ущерба на 25 млн бат

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на люксовой вилле, находящейся на Soi Pasak 1. Ущерб предварительно оценили в 25 млн бат. Информации о пострадавших не поступало.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Февраля 2023, 04:10 PM
В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на вилле. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чернг-Талей и экстренные службы получили сообщение о пожаре на Soi Pasak 1 в районе 10:30 утра субботы, 11 февраля. На место событий были отправлены семь пожарных автомобилей от муниципалитетов тамбонов Чернг-Талей, Срисунтхорн и Тхепкрасаттри.

Борьба с огнем заняла около 40 мин. За это время внутренние помещения выгорели полностью, также у здания частично прогорела крыша (см. видео).

Полиция отметила, что виллу арендовал 48-летний гражданин Франции. Ущерб от пожара предварительно оценили в 25 млн бат. О возможных причинах возгорания ничего не сообщается. Информации о пострадавших не поступало.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция обсудила поведение французских туристов с почетным консульством Франции
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга
В Раваи туристу вернули кошелек, найденный у пирса детьми морских цыган
Пожар произошел в здании школы на Пхукете
Россиянин арестован за работу гидом на Пхукете
В Патонге устроили облаву на туристов на мотобайках
Неизвестный открыл стрельбу в междугороднем автобусе на Пхукете
На Найтоне оставили антивоенное граффити
Таксисты из-за пределов Пхукета просят дать им работать на острове
Глава PLTO: Кампания против нелегальных-таксистов включает и иностранцев
Таиланд вводит новое наказание для водителей, не оплачивающих штрафы
Часть Раваи останется без света 10 февраля
Ребенок госпитализирован после случайного употребления конфет с марихуаной
Полиция Патонга присоединилась к охоте на нелегальные такси
Каннабисную в Пхукет-Тауне закрыли на 30 дней в связи с игрой в покер в заведении

 

Fashion TV
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 