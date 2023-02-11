Пожар на вилле нанес ущерба на 25 млн бат

В тамбоне Чернг-Талей произошел пожар на люксовой вилле, находящейся на Soi Pasak 1. Ущерб предварительно оценили в 25 млн бат. Информации о пострадавших не поступало.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чернг-Талей и экстренные службы получили сообщение о пожаре на Soi Pasak 1 в районе 10:30 утра субботы, 11 февраля. На место событий были отправлены семь пожарных автомобилей от муниципалитетов тамбонов Чернг-Талей, Срисунтхорн и Тхепкрасаттри.

Борьба с огнем заняла около 40 мин. За это время внутренние помещения выгорели полностью, также у здания частично прогорела крыша (см. видео).

Полиция отметила, что виллу арендовал 48-летний гражданин Франции. Ущерб от пожара предварительно оценили в 25 млн бат. О возможных причинах возгорания ничего не сообщается. Информации о пострадавших не поступало.