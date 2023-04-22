Поймай, передай волну. Пхукет глазами Ниравита Вораванитчи

Фотография – один из тех видов труда, которые открывают перед человеком огромный простор для творчества и одновременно соблазняют тем, чтобы никаким творчеством не заниматься, а ограничиться ремеслом. За смыслы и эмоции платят далеко не всегда, а фото не хуже, чем у подруги, оплачиваются хорошо и стабильно. Впрочем, и в Бангкоке, и на Пхукете есть фотографы, которые стараются не только держаться творческого пути в работах для души, но и не терять себя в съемке для клиентов. Один из них – Ниравит Вораванитча, или просто Мос. Его кадры вы могли видеть на обложках пхукетских газет и журналов, в нашем фотоальбоме с ярмарки косплея или на выставке работ победителей фотоконкурса, приуроченного к китайскому Новому году в Пхукет-Тауне.

Антон Махров

Двадцатый век стал эпохой массового производства не только материальных благ, но и смыслов. Наберите в Google слово «Пхукет» и убедитесь, насколько однотипные образы вы получите. Пляж, море, лонгтейл, скала на заднем плане – вот такой он, Пхукет. Перед вами качественный продукт, и никого не волнует, что на снимках вообще-то другая провинция. Feel Good Inc. штампует смыслы так же, как Cadbury – шоколадки. Есть продукт и есть Dear Valued Customer для его потребления.

Фотограф Ниравит Вораванитча, известный для друзей как Мос, не то чтобы спорит с этим, а просто делает иначе. Он показывает Пхукет таким, каким видит его сам. Его работы – это не черно-белый реализм Сэнгджуна Лимлохакуна, а разноцветная фантазия, но фантазия о тех же самых улицах, на которых снимал легендарный Сэнгджун. И Пхукету, кажется, нравится то, каким он получается на снимках Моса – во всяком случае первое место на февральском фотоконкурсе в Пхукет-Тауне заняла именно работа Моса.

Фотограф признается, что свою первую камеру получил в подарок от девушки на 18-летие. Сейчас ему 28, и все эти десять лет он снимает свой остров, ловя пхукетскую волну и передавая ее тем, кто готов принимать. И пусть модели Моса не обижаются, но главный действующие лица на его снимках – это все-таки не они, а Пхукет. Хотя и модели, конечно, хороши.

На вопрос о любимых местах на острове Мос отвечает, как и положено коренному пхукетчанину: «Старый город, смотровая площадка с ветряками...»

Я жду третьим пунктом озеро Банг-Вад в Кату и не ошибаюсь.

«И озеро Банг-Вад», – заканчивает фотограф.

Для меня на Банг-Ваде как-то пустовато, но Мос все-таки заканчивал университет по специальности «компьютерная графика», так что для него не составляет труда превратить местный пейзаж в кадр, к примеру, из Frozen.

Впрочем, он и сам не скрывает, что первым пунктом в списке его предпочтений идут не пейзажные локации, а Thalang Rd., Phang Nga Rd. и другие улицы Старого города – особенно ночью, когда их причудливо раскрашивают огни. Первый приз из рук мэра Пхукет-Тауна фотограф получил как раз за снимки китайского Нового года со всеми его лампадами и фонарями.

«У света потрясающая возможность менять эмоцию, транслируемую снимком», – поясняет Мос, который и редактирование отснятого начинает именно со света. Затем следует ретуширование, расстановка акцентов, другая кропотливая работа. На пути от .raw к .jpg, по словам фотографа, меняется примерно 50% исходника. И в этом одно (не первое и не последнее) отличие мистера Моса от кхуна Сэнгджуна. Если легендарный мастер фиксировал жизнь провинции как есть, то Мос одновременно и рисует Пхукет, и рисует по Пхукету, словно по холсту.

Мос много снимает пхукетских косплейщиков, и лично мне особо нравятся его работы, где на ткани Старого города проступает легкий киберпанк, хотя из беседы с фотографом я понимаю, что это моя трактовка, а автор совсем не планировал ничего подобного. Но что поделать, если андроиду даже на Пхукете снятся электроовцы, Адам Дженсен и Кира Найтли, останавливающая сонгтэу взмахом дробовика? Искусство именно так и работает: поймав и передав образ, художник запускает цепную реакцию и едва ли может угадать, к чему она приведет.

Концепция, локация, композиция – ключевые слова для Моса, как он сам рассказывает.

«Сформулируй для себя, что ты хочешь передать. Нужно понимать, что именно ты делаешь, нужна концепция», – объясняет фотограф.

В его плане работы сначала идет задумка, а уже затем – выбор локации под нее, выбор времени суток, построение композиции. У кого-то чаще иначе: сначала начинаешь делать что-то в рамках зацепившего тебя момента, а уже в процессе оформляется идея, которую ты хочешь передать.

Впрочем, порядок шагов можно считать вторичным на фоне того, что девять из десяти пхукетских фотографов в принципе не занимаются ни придумыванием, ни трансляцией чего-либо. Имея четкий набор трафаретов от Feel Good Inc., они стабильно выдают свой однотипный качественный продукт, тиражируя стандартные образцы: вот пляж, вот лонгтейл, вот скала на заднем плане. Профессионально отштампованный хлам силится вытеснить нехлам, как предсказывал Филип Дик. Но на каждые девять профессиональных фотографов на Пхукете обязательно найдется один, который будет делать не так. Хотя сам Мос легко признается, что готов сделать авторскую фотосессию на заказ. И даже не потерять в ней ни себя, ни своего Пхукета.

Ниравит Вораванитча – дизайнер газеты «Новости Пхукета» и других изданий Class Act Media и IMAGE Asia. Его фотоработы можно посмотреть на Facebook.com/MoshollJpg. Эту же страницу можно использовать и для связи с фотографом.