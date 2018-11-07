Пойманный у Лайана крокодил ждет, когда ему подберут новый дом

Головной офис Департамента рыболовства пока не определился с выбором нового дома для самки крокодила, которую поймали у пхукетского пляжа Лайан 29 июля.

Тави Адам

7 Ноября 2018, 10:46 AM

Фото: Phuket Fisheries Dept

Двухметровый крокодил был замечет в районе пляжей Януй и Най-Харн во второй половине дня 18 июля. Затем сообщения о крокодиле поступили с пляжа Ката-Ной и других пляжей западного побережья, животное двигалось на север в направлении провинции Пханг-Нга. Поймать крокодила удалось лишь в районе Лайана, произошло это через 11 дней после получения первого сообщения.

Как установили специалисты, пойманное животое относится к виду гребнистых крокодилов (Crocodylus porosus), считающихся самыми большими из наземных или прибрежных хищников и обитающих в мангровых лесах, лагунах и дельтах рек, впадающих в море. Таким образом пхукетского крокодила идентифицировали как относящегося к виду, живущему в соленой воде.

В настоящий момент пойманная хищница содержится в исследовательском центре в поселке Лэм-Сай в Май-Кхао. Решить ее судьбу должен центральный офис Департамента рыболовства в Бангкоке.

«Крокодил по-прежнему содержится в центре изучения морской жизнив поселке Лэм-Сай в Май-Кхао, пхукетский офис Департамента рыболовства заботится о нем», – заявил глава офиса Ковит Као-Иан.

«Крокодил чувствует себя хорошо, питается курицей, как обычно», – добавил он.

По словам господина Као-Иана, пхукетский офисе Департамента животноводства пытается ускорить процесс принятия решения. Самка уже получила чип с идентификационным номером, но имя ей пока не придумали.

«Лично я бы предпочел переместить ее в подходящее место как можно скорее, но мне нужно распоряжение головного офиса», – заявил господин Као-Иан.

Напомним, что сейчас в зоопарке Пхукета содержится крокодил по имени Лейпанг, также названный в честь пхукетского пляжа. Самца Лейпанга поймали год назад и передали зоопарку. Крокодил оказался гибридом видов Crocodylus porosus и Crocodylus siamensis.