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Поток россиян на Пхукет показал рост на 47% в первом квартале

Более 303 тыс. россиян прошли через иммиграционную службу международного аэропорта Пхукета в первом квартале 2018 года, что на 47% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Новости Пхукета

8 Мая 2018 17:01:57

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Данные о количестве пассажиров, принятых аэропортом Пхукета в январе-марте 2018 года, опубликовал Билл Барнетт на сайте C9 Hotelworks. Согласно опубликованным данным, аэропорт в первом квартале принял более 2,7 млн пассажиров международных рейсов, что на 19,3% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Самым массовым был пассажиропоток из Китая, превысивший 660 тыс. человек (рост на 50% год к году). Второе место заняли россияне с показателем более 303 тыс. человек (рост на 47% год к году). Следом расположились путешественники из Германии, Швеции и Австралии.

Билл Барнетт подчеркивает, что приведенная выше статистика включает только пассажиров международных рейсов, напрямую прилетевших на Пхукет из-за рубежа и прошедших через международный терминал. Статистика не включает в себя пассажиров, прилетевших на остров с пересадкой в Бангкоке и прошедших иммиграционный контроль в столице (такие пассажиры на Пхукете проходят через терминал внутренних рейсов). Также в статистику не входят иностранцы, чьи рейсы приземлялись в Краби, а трансфер на Пхукет организовывался автобусами.

«Таким образом в реальности количество россиян и китайцев даже выше, чем в статистике», – пишет Билл Барнетт.

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