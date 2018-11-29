Поток наркотиков на Пхукет бьет рекорды

Пхукет проигрывает войну с наркотиками, несмотря на все усилия полиции, военных и местных администраций.

1 Декабря 2018 12:00:00

Основным способом доставки наркотиков на остров остается автомобильный транспорт. Проверки машин и автобусов – ежедневная работа полиции и военных на КПП Та-Чат-Чай. Фото: Таньялак Сакут

Задержания крупных распространителей и курьеров происходят регулярно, но метамфетамин и другие наркотические средства продолжают наводнять провинцию. Входящий поток бьет рекорды.

«Сейчас мы изымаем больше наркотиков, чем когда либо», – констатировал в беседе с The Phuket News член Центра по контролю за оборотом наркотических средств провинции Пхукет (PNCME) Сомпорн Срипанрод.

На последнем заседании PNCME была озвучена следующая статистика. За девять месяцев 2017 года на Пхукете было произведено более 7 тыс. арестов по наркотическим статьям. Средний показатель таким образом составляет 23 ареста в день, но в это число входят все случаи: от мелких до самых крупных.

Наиболее массово на остров ввозятся метамфетамин в таблетках (яба), кристаллический метамфетамин (яба-айс) и листья кратома. Наркотики на остров доставляются по всем возможным каналам: автомобильным транспортом, морским транспортом, через частные службы доставки посылок. Время от времени крупные партии перехватываются на КПП Та-Чат-Чай, находящемся у моста, соединяющего Пхукет с материком. Если партия уже попала на острове, то полиции остается надеяться на информацию от осведомителей. Именно по наводкам информаторов в ноябре изъяли около 3 кг кристаллов и более 50 тыс. таблеток.

Как пояснил генерал-майор Нантадэт Йойнуан из штаба полиции по восьмому региону, работа ведется по трем направлениям: оборона, подавление, реабилитация.

Большие надежды полиция возлагает на «оборону», то есть по сути создание в проблемных локациях системы общественного контроля за распространением и употреблением наркотиков. Как пояснил генерал Йойнуан, предполагается, что на каждый из полицейских участков будет приходиться по десять «общественных сетей» контроля, каждая из которых будет следить за ситуацией в своем сообществе.

«Подавление» предполагает дальнейшее повышение активности по выявлению наркоторговцев, задержанию их и изъятию запрещенных веществ. При этом генерал Йойнуан отметил, что некоторые локации сейчас заслуживают того, чтобы находиться под круглосуточным наблюдением.

Подробностей «Реабилитации» генерал не раскрыл, однако эта работа скорее входит в сферу деятельности Минздрава, а не полиции.

На вопрос о том, что происходит с сотнями людей, задерживаемых ежемесячно по наркотическим статья, генерал Йойнуанг также не дал четкого ответа. Офицер предположил, что нарушителей, пойманных с наркотиками в первый раз, приговаривают к штрафам или условным срокам. Закоренелые потребители и наркоторговцы отправляются за решетку.

«Когда идет именно о торговле наркотиками – неважно, в каком размере – то наказанием является тюремный срок. Если в пхукетской тюрьме места нет, приговоренного отправляют в одну из соседних провинций», – заверил генерал.