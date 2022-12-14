Потерявшегося в джунглях месячного слоненка спасли в Таиланде

В тайской провинции Сапхан-Бури ветеринары продолжают выхаживать слоненка, потерявшегося в джунглях через несколько недель после рождения и едва не погибшего от многчисленных травм, истощения и обезвоживания. Спасенную девочку назвали Танвой (то есть Декабренком), сейчас она уже чувствует себя намного лучше, чем еще неделю назад, не говоря о моменте обнаружения. А еще она редкая представительница слонов, кому довелось покататься на вертолете.

Инна Лавина

В первое время после спасения маленькая Танва выглядела очень плохо. Сейчас – уже лучше. Фото: DNP Thailand

В первое время после спасения маленькая Танва выглядела очень плохо. Сейчас – уже лучше. Фото: LotterWildlifeVet

В первое время после спасения маленькая Танва выглядела очень плохо. Сейчас – уже лучше. Фото: LotterWildlifeVet

Чудом не погибшего в джунглях слоненка доставили к зоологам в Сапан-Бури. Для перевозки пришлось задействовать вертолет и не только. Фото: DNP Thailand

Чудом не погибшего в джунглях слоненка доставили к зоологам в Сапан-Бури. Для перевозки пришлось задействовать вертолет и не только. Фото: DNP Thailand

Чудом не погибшего в джунглях слоненка доставили к зоологам в Сапан-Бури. Для перевозки пришлось задействовать вертолет и не только. Фото: DNP Thailand

Чудом не погибшего в джунглях слоненка доставили к зоологам в Сапан-Бури. Для перевозки пришлось задействовать вертолет и не только. Фото: DNP Thailand

Чудом не погибшего в джунглях слоненка доставили к зоологам в Сапан-Бури. Для перевозки пришлось задействовать вертолет и не только. Фото: DNP Thailand

Чудом не погибшего в джунглях слоненка доставили к зоологам в Сапан-Бури. Для перевозки пришлось задействовать вертолет и не только. Фото: DNP Thailand

Чудом не погибшего в джунглях слоненка доставили к зоологам в Сапан-Бури. Для перевозки пришлось задействовать вертолет и не только. Фото: DNP Thailand

Чудом не погибшего в джунглях слоненка доставили к зоологам в Сапан-Бури. Для перевозки пришлось задействовать вертолет и не только. Фото: DNP Thailand

Согласно последним фото и видео, которые независимо друг от друга выложили Департамент нацпарков и тайский зоолог-ветерина Патарапон Манион, маленькая Танва постепенно идет на поправку и, в частности, очень хочет самостоятельно ходить, но дается это ей пока с трудом. Ветеринарам приходится физически поддерживать слоненка и помогать ей двигаться, подбадривая словами и жестами, а также мотивируя бутылочкой молока. Иногда слоненок издает «рык», словно сердится, но мы не знаем, что это означает, а в публикациях доктора Маниона и DNP перевода со слонячьего хотя бы на тайский не приводится.

С пищеварением у малышки пока все не очень хорошо, уровень сахара в крови тоже по-прежнему занижен, да и масса тела ниже нормальных для ее двухмесячного возраста показателей. Но если на прошлой неделе про Танву справедливо писали, что она «борется за жизнь», то теперь подходящим словом будет «поправляется». И огромнейшую роль в этом играют специалисты Центра менеджмента дикой природы в Бынг-Чаваке, которые обеспечили малышке круглосуточную заботу и уход.

При этом начиналась история Танвы очень непросто. При не установленных обстоятельства новорожденный слоненок отбился от своего стада в джунглях у водохранилища Сринакарин в провинции Канчанабури и остался один в лесу. Еще не научившаяся нормально ходить и добывать пищу малышка была фактически обречена, но ей повезло попасться на глазам людям.

Жители местной деревни тамбоне Кхао-Чот соорудили для нее бамбуковую хижину в надежде на то, что стадо за ней вернется. Этого, однако, не произошло, и тайцы приняли единственно верное решение – вызывать специалистов по дикой фауне. О том, сколько времени прошло, не сообщается.

Доктор Маниом потом вспоминал в Facebook, что зоологи при первом осмотре не смогли даже сосчитать все ссадины и раны на теле Танвы. Но, к счастью, переломов у нее не было. Отчет специалистов нацпарка Кхыан-Сринакарин о первой встрече был тоже не тревожным.

«Была проведена первичная оценка состояния здоровья и оказана первая помощь. Было установлено, что это детеныш слона женского пола, возраст – около одного месяца, масса тела – 130-150 кг. Животное очень слабое, страдает от недоедания и сильного обезвоживания, стул жидкий, мембраны слизистых оболочек бледные. Обнаружена дыра во рту, множественные раны, зараженные яйцами мух, на нижней губе и ушах. По всему телу присутствуют ссадины», – говорится в сообщении на странице DNP, опубликованном 3 декабря.

Для перевозки Танвы из джунглей в Bueng Chawak Wildlife Management Centre пришлось задействовать специальный ветеринарный автомобиль, оборудованный «кунгом с контролем температуры и базовым спасательным инвентарем», а также вертолет. Центр менеджмента дикой фауны выложил фото, на которых запечатлен процесс перевозки слоненка на «чоппере» над зеленым морем джунглей.

В конце прошлой недели доктор Манион писал, что малышка «боролась за жизнь», но уже тогда пыталась вставать на ноги и ходить. По его словам, наблюдалось «систематическое улучшение» состояния, но не более того.

«Мы должны поддерживать ее и быть осторожными на предмет возможных осложнений», – писал ветеринар 9 декабря. На фото из той публикации Танва выглядела пугающе, хотя уже не лежала на земле, как на первых снимках, а стояла на своих ногах. В последнем ролике девочка, как говорилось выше, уже ходит. Пусть пока и не очень твердо и не без физической поддержки нескольких человек. Все-таки даже истощенный двухмесячный слоненок – это полтора центнера массы.

«Два врача, пять человек прочего персонала и другие люди сменяют друг друга, обеспечивая малышке заботу 24 часа в сутки. Никто не жалуется на физическую усталость или потерю духа. Все лишь излучают позитивную энергию, подпитывая этой энергией друг друга и передавая ее слоненку. Слово «вера» подойдет здесь лучше всего. Это еще одна миссия «лесных рейнджеров», и общество должно знать, что такие люди существуют», – написал доктор Манион в публикации от 11 декабря.

Следить за выздоровлением Танвы можно на странице доктора Маниона LotterWildlifeVet в Facebook или на странице Департамента нацпарков DNP1362.