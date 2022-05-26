Потерявшаяся на Пхукете туристка Барбара Ланге улетела домой

Туристка из Германии Барбара Ланге, которая 9 мая заблудилась по дороге с пляжа в отель и была найдена лишь спустя семь дней, улетела из Таиланда домой.

Новости Пхукета

Барбара Ланге улетела домой 25 мая. На острове она провела три недели, значительную часть этого времени – потерявшейся в джунглях Май-Кхао. Фото: TAC Phuket

Барбара Ланге улетела домой 25 мая. На острове она провела три недели, значительную часть этого времени – потерявшейся в джунглях Май-Кхао. Фото: TAC Phuket

Барбара Ланге улетела домой 25 мая. На острове она провела три недели, значительную часть этого времени – потерявшейся в джунглях Май-Кхао. Фото: TAC Phuket

Барбара Ланге улетела домой 25 мая. На острове она провела три недели, значительную часть этого времени – потерявшейся в джунглях Май-Кхао. Фото: TAC Phuket

Женщина с болезнью Альцгеймера, которую неделю искали с привлечением вертолетов и моторных лодок, покинула остров 25 мая. На рейс 75-летнюю иностранку проводили сотрудники Центра помощи туристам (ТАС) и туристической полиции, сообщил TAC Phuket на своей странице в Facebook.

Немка улетела с Пхукета через два дня, как ее выписали из больницы, где она восстанавливалась после недели, проведенной в джунглях. Официальные лица так и не объяснили, как престарелая женщина выживала все это время. Возможно, она и сама не в состоянии об этом рассказать из-за возрастных изменений памяти.

Как сообщалось ранее, госпожа Ланге с родственниками прилетела на Пхукет 3 мая. Уже через два дня, 5 числа, она пропала в первый раз, но тогда ее быстро отыскали. Женщину нашли у южной оконечности пляжа Най-Янг, тогда как ее отель находился на Май-Кхао.

Во второй раз госпожа Ланге пропала 9 числа. В этот раз поиски заняли семь дней, участие в операции принимали десятки человек. 16 мая престарелую туристку нашли у ручья в джунглях на территории нацпарка Sirinath. Женщина находилась примерно в 2 км от своего отеля, но в 15 км от места, где ее в последний раз назад сняли камеры уличного видеонаблюдения.

Врачи заявили, что туристка была истощена после недели странствий, но никаких травм не получила. Возможных долговременных последствий для здоровья медики тоже не обнаружили. Женщина восстанавливалась после происшествия в Bangkok Hospital. В больнице ее посетили губернатор Наронг Вунсиеу и другие официальные лица.