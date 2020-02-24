Потери Пхукета от падения турпотока из Китая оценили в 30-32 млрд бат

Ориентированные на китайских туристов заведения закрываются на Пхукете. Ожидается, что в марте от привычного турпотока из Китая останется лишь десятая часть.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 11:47 AM

Турбизнес Пхукета лишился большей части китайского турпотока. По прогнозам, в марте от него останется 10%. Фото: Таньялак Сакут

Пхукет и Бангкок продолжают оценивать масштаб убытков от введенного Китаем запрета на выезд из страны организованных туристических групп. На то, что ситуация все более явно напоминает отраслевой кризис, указывают закрытые двери сувенирных магазинов и других ориентированных на китайских туристов заведений, где еще в январе шел бойкий бизнес. Количество туристических автобусов с иероглифами также заметно поубавилось.

Согласно данным аналитического отдела Туристического управления Таиланда (ТАТ), за период с 1 по 17 февраля аэропорт Пхукета зафиксировал на 35% меньше зарубежных прибытий, чем за аналогичный период предыдущего года.

В связи со сложившейся ситуацией 17 февраля на остров прилетела делегация членов парламентского комитета по туризму во главе с зампредом комитета Натхи Тхинсаку. В ходе встречи с представителями местного турбизнеса господин Тхинсаку заявил, что ожидает восстановления прибытий из Китая лишь в апреле.

Господин Тхинсаку отметил, что в первой половине февраля турпоток из Китая снизился на 60-70% по сравнению с предыдущим годом, а в марте прибытия сократятся до 10% от прошлогодних. В апреле ожидается около 50%, но только при условии, что Китаю удастся взять вирус под контроль.

С тем, что март будет для пхукетского бизнеса тяжелым, согласен и доктор экономических наук Чаянон Пучарон, занимающий пост заместителя декана факультета туризма в местном кампусе Университета Принца Сонгкхла.

«Потери туристического бизнеса Пхукета в этом месяце составят 8,5-9 млрд бат», – заявил доктор Пучарон.

Общие потери турбизнеса от последствий вспышки коронавируса специалист оценивает в 30-32 млрд бат, что в полтора раза выше ранее озвученной оценки президента Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгама.

Как отметил господин Пучарон, его прогноз основывается на данных Национального управления статистики Таиланда, которое оценивает суточные траты среднего китайского туриста в 6,3 тыс. бат.

Также уже начали звучать открытые заявления, что отсутствие китайских туристов – это проблема не только отельеров и других представителей турбизнеса. Убытки терпят и различные смежные отрасли, так или иначе связанные с туризмом: от производителей латекса до компаний розничной торговли.

«Пхукет ежегодно принимает 3 млн китайских туристов, и эффект от столь значительного нынешнего падения турпотока уже ощутили большинство секторов экономики», – заявил президент Совета туристической отрасли Пхукета и вице-президент РТА Сарают Маллам.

По словам господина Маллама, уже сейчас ряду отелей и туристических компаний пришлось остановить деятельность, при этом не факт, что всем из них удастся переждать штиль.

«В результате до 30% компаний туристической сферы могут закрыться», – заявил вице-президент РТА.

«Почти все клиенты пропали. Затронуты все направления туристического бизнеса, включая отели, спа, магазины сувениров и латекса, развлекательные заведения, шоу, туристические гиды», – отметил господин Маллам.

Ранее о проблемах властям открыто говорили объединения туристических гидов и операторов туристических автобусов. В Ассоциации профессиональных туристических гидов Пхукета заявили, что без заработка осталась половина всех членов объединения (3 тыс. человек). Ассоциация операторов автобусов Пхукета заявила, что на острове простаивают уже 1,2 тыс. машин, ранее обслуживавших туристов.

Вице-президент РТА также сообщил главе прибывших из Бангкока парламентариев о том, что бизнес отравил общий запрос к правительству на оказание помощи в виде кредита на льготных условиях. Еще 3 февраля представители отрасли встретились с губернатором Пхакапхонгом Тавипатаной и сообщили ему, что для преодоления кризиса бизнесу нужен займ в размере 20 млрд бат, причем на тех же условиях, на которых средства выделялись после цунами 2004 года. Именно в 20 млрд бат оценивались тогда ожидаемые потери при падении турпотока из Китая на 90%.

В свою очередь президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Конгсак Кхупонгсакорн обратился к представителям парламентского комитета по туризму с просьбой передать в Бангкок запрос на предоставление бизнесу отсрочку по налоговым выплатам и выплатам в фонд соцстрахования.

Среди других мер по поддержке пхукетского туризма также назывались снижение акцизов на авиатопливо и субсидирование части стоимости авиабилетов для туристов. Соответствующие предложения озвучил в беседе с Bangkok Post председатель Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхынгдет.

Отметим, что до сих пор нет информации о том, насколько вспышка коронавируса в Китае повлияла на турпоток из других стран. Впрочем, о массовом отказе европейцев от поездок в Азию не сообщалось.