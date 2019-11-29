Пострадавших в ДТП с автобусом туристов выписали из больницы

Полиция Пхукет-Тауна подтвердила, что все три иностранца, пострадавших в столкновении автомобиля и автобуса на Thepkrasattri Rd., были выписаны из больницы. Серьезных травм никто из них не получил, в автобусе пассажиров не было, его водитель не пострадал.

Новости Пхукета

29 Ноября 2019, 10:14 AM

Туристический автобус протаранил выполнявший разворот седан Toyota Vios во второй половине дня 27 ноября. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, туристический автобус врезался в бок выполнявшего разворот седана Toyota Vios во второй половине дня 27 ноября. Инцидент произошел у автосалона Isuzu в Ко-Кэу.

В момент аварии в машине находились три человека – управлявшая ей женщина и двое мужчин-пассажиров. Всех их доставили в больницу Vachira Hospital до прибытия полиции на место событий.

Как сообщил капитан Сурачарт Тхонгйай из полиции Пхукет-Тауна, на следующий день и женщину, и обоих мужчин выписали. Информация о том, что один из пассажиров получил серьезные травмы, не подтвердилась.

«Управлявшая машиной женщина ушибла плечо, находившийся на заднем сидении мужчина получил минимальные травмы. Оба провели ночь в больнице в качестве меры предосторожности. Сидевший на переднем сиденье мужчина получил травму головы, но, к счастью, она оказалась не серьезной. Сейчас у него все в порядке, травма оказалась порезом», – рассказал капитан Тхонгйай.

Женщина и один из мужчин оказались гражданами Малайзии. Назвать национальность второго мужчины офицер не смог.

«Я не знаю, из какой страны он, но могу подтвердить, что все три человека – туристы, не экспаты», – заявил капитан Тхонгйай.

Виновницей аварии была в итоге признана управлявшая легковой машиной женщина. За опасное вождение, повлекшее за собой причинение ущерба имуществу и травмы, она была оштрафована на 500 бат.