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Пострадавшего вьетнамского моряка доставили в больницу силами ВМФ

Военно-морской флот Таиланда пришел на помощь экипажу вьетнамского сухогруза PHU AN 368, следовавшего из Мьянмы на Филиппины. На маршруте один из членов команды сорвался с высоты и получил травму головы, так что силы ВМФ осуществили транспортировку пострадавшего в больницу.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Марта 2022, 01:39 PM
Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Третье региональное командование ВМФ Таиланда получило сообщение о проблеме на борту сухогруза PHU AN 368 в середине дня 24 марта. Согласно поступившей информации, необходимо было оказать медицинскую помощь одному из моряков.

Точка встречи PHU AN 368 и патрульного корабля HTMS Laem Singh была назначена в 12 морских милях к западу от Пхукета. После полудня 25 марта пострадавший член команды сухогруза – 35-летний вьетнамец по имени Динх Куан – был принят на борт HTMS Laem Singh и доставлен на Пхукет. Его поместили в больницу Dibuk Hospital, принадлежающую частной медицинской группы BDMS.

В отчете об инциденте не говорится, как именно Динх Куан получил травму и насколько тяжелой она является. На фотографиях, опубликованных ВМФ Таиланда, видно, что у него забинтована голова (причем через бинт проступает кровь) и ему помогают при передвижении по палубе.

 

 

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