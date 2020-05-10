Посольство России возобновляет прием граждан для получения консульских услуг

Как сообщило посольство на своей странице в Facebook, прием граждан для получения консульских и нотариальных услуг возобновляется с 12 мая. Прием для оформления доверенностей и согласий возобновляется с 14 мая
Посольство просит потенциальных посетителей заблаговременно осуществлять предварительную онлайн-запись на сайте дипмиссии.
Прием заявлений на выдачу виз по-прежнему возможен только для отдельных категорий заявителей в соответствии с пресс-релизом от 26 марта.
«Напоминаем также, что срок оформления свидетельства на возвращение в соответствии с регламентом составляет два рабочих дня», – добавило посольство.