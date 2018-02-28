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Посольство РФ в Таиланде подтвердило задержание россиян за организацию секс-тренинга

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов подтвердил агентству «РИА Новости» информацию о задержании тайской полицией организаторов секс-тренинга, включая Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку).

Новости Пхукета

28 Февраля 2018 09:12:53

Фото: Instagram.com / Nastya_Rybka.ru
Фото: Instagram.com / Nastya_Rybka.ru

«Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный, как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают, как Настю Рыбку», – заявил агентству «РИА Новости» господин Соснов.

Глава консульского отдела отметил, что иностранцы были задержаны за нелегальную трудовую деятельность. Они проводили в Таиланде секс-тренинг, не имея разрешений на работу в этой стране.

Как отмечает «РИА Новости», среди задержанных – восемь граждан России, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии. В соответствии с законодательством Таиланда, им грозят штрафы и депортация. В настоящий момент задержанные находятся по стражей. Согласно сообщениям тайских и российских СМИ (включая Thai PBS), иностранцы были задержаны вечером 25 февраля.

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) известна как активный блогер в Instagram и автор книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». На материалах книги и аккаунтов Вашукевич в соцсетях базируется одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией. После публикации расследования фигурирующий в нем бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск о публикации без разрешения материалов о его частной жизни. Ответчиками по иску являются и Вашукевич, и Александр Кириллов, которого в СМИ называют «наставником» Вашукевич.

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