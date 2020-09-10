Посольство РФ пояснило позицию по письмам для пребывания в Таиланде после 26 сентября

Посольство Российской Федерации в Таиланде провело консультации с Иммиграционным бюро Королевской полиции Таиланда и сформулировало позицию по вопросу о рекомендательных письмах, по которым иностранцы смогут остаться в стране после 26 сентября.

Новости Пхукета

10 Сентября 2020, 11:07 AM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Как заявило посольство, рассчитывать на получение подобных рекомендательных писем смогут только россияне, находящиеся в Таиланде в качестве туристов (по туристическим визам или на основании двухстороннего соглашения о безвизовых поездках). Об этом изначально говорило и само Иммиграционное бюро.

«Посольство будет рассматривать возможность оформления писем в местные иммиграционные органы относительно 30-дневного продления срока пребывания только для обладателей туристических виз/штампов. Подобные ходатайства будут оформлены после проведения личных интервью с российскими гражданами по предъявлении документальных доказательств (оригиналов документов), свидетельствующих о необходимости дальнейшего пребывания в Таиланде. Речь идет, прежде всего, о гуманитарных аспектах. Письма будут выдаваться однократно», – заявил посольство.

Для проведения личных интервью российские граждане могут обращаться в консульский отдел Посольства РФ в Бангкоке и в Генконсульство на Пхукете. Также планируются разовые выездные приемы в Паттайе (12 сентября), на Самуи (18 сентября) и на Пхангане (21 сентября.

«Хотели бы обратить внимание на то, что такое объяснение как «невозможность вернуться на Родину» может оказаться неубедительным для таиландской стороны, в связи с чем приниматься во внимание не будет», – предупредила дипмиссия.

Посольство напомнило, что с апреля было осуществлено почти 50 вывозных авиарейсов из Таиланда, которыми воспользовались более 10 тыс. российских граждан, желавших покинуть страну. Также сейчас существует возможность покинуть страну через Турцию (Qatar Airways), плюс планируется маршрут через Дубай (Emirates).