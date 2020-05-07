Посольство: Большинство желавших покинуть Таиланд россиян улетели на родину

Посольство Российской Федерации в Таиланде опубликовало данные об осуществлении вывозных рейсов из Королевства в РФ. Согласно этим данным, большинство желавших покинуть страну россиян сделали это за последний месяц.

Новости Пхукета

7 Мая 2020, 10:16 AM

Последний вывозной рейс с Пхукета был организован 2 мая. Страну покинули 220 россиян. Фото: Phuket International Airport - HKT

Как сообщило посольство на своей странице в Facebook, всего за период с 1 апреля по 4 мая включительно было осуществлено 33 вывозных рейса. Больше всего полетов выполнила авиакомпания S7 Airlines (16 рейсов). Еще семь рейсов организовали «Уральские авиалинии», шесть – «Аэрофлот», три – «Аврора» и один – «ЮТэйр». Большинство рейсов были организованы с вылетом из Бангкока.

Согласно данным посольства, вывезены в Россию были около 6,3 тыс. человек из примерно 8 тыс. зарегистрировавшихся. Таким образом Таиланд покинули свыше 78% желавших это сделать и попадавших под критерии посадки на вывозные рейсы.

«За этот период было вывезено 6316 человек. Причем рейсы были организованы не только в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск и Владивосток (наиболее востребованные направления), но и в такие города как Казань, Уфа, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Сочи, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский. Еще остается примерно 1700 наших граждан, которые пожелали вернуться в Россию», – заявило посольство.

На вопрос о том, достоверны ли данные о числе остающихся желающих, посольство отметило, что оно «отталкиваются от числа граждан, которые реально заявили о себе».

Также посольство указало, что более 2 тыс. находящихся в Таиланде россиян получили или получают материальную помощь в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 433 от 3 апреля 2020 года.

«Некоторые заявления остались неудовлетворенными в связи с тем, что они не соответствовали требованиям положения об оказании такой помощи», – отметило посольство.

«Благодарим всех за понимание и конструктивное взаимодействие с посольством в этих непростых обстоятельствах», – добавила дипмиссия.

Добавим, что вывоз российских граждан из-за рубежа ограничивается лимитами на прием авиапассажиров российскими аэропортами. Согласно требованиям эпидемиологической безопасности, Москва принимает не более 500 пассажиров в сутки, другие города – не более 200 человек.