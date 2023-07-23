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Португальские кораблики вновь замечены на Пхукете

На пляжах западного побережья Пхукета вновь обнаружены ядовитые сифонофоры (физалии), известные как португальские кораблики. Фото опасных морских созданий, выброшенных волнами на пляж Лайан, прислал в The Phuket News один из местных жителей. Спасатели пока не выпускали предупреждений в связи с возвращением корабликов, но ранее они сами говорили, что, появление сифонофор на одном пляже означает, что они с высокой вероятностью есть и на других.

Новости Пхукета

23 Июля 2023, 11:07 AM
Португальский кораблик на Лайане. Фото: Прислано в The Phuket News

Португальский кораблик на Лайане. Фото: Прислано в The Phuket News

На фотографиях, присланных в The Phuket News читателем с Лайана, изображены довольно крупные для Пхукета сифонофоры размером с ладонь. Крупное морское создание легче заметить на пляже, но и стрекательных клеток оно несет больше.

На Пхукете пока не зафиксировано случаев гибели человека после контакта с португальским корабликом, но все люди, имевшие такой опыт, говорят, что ожог очень болезненный.

Португальский кораблик (Physalia physalis на латыни) не является медузой, хотя внешне и похож на представителя кишечнополостных. Создание относится к роду Physalia и является единственным его представителям. Род, в свою очередь, входит в семейство Physaliidae, в котором, кроме него, также никого нет.

По науке, португальский кораблик – это колония «полипоидных и медузоидных особей». Сифонофора состоит из крупного прозрачного пузыря, заполненного газом и удерживающего создание на поверхности воды. Снизу располагаются длинные ловчие щупальца, несущие на себе большое число стрекательных клеток, главного оружия физалии.

Рекомендации пхукетских спасателей касательно корабликов сводятся, прежде всего, к настоятельной просьбе не трогать их ни в воде, ни на берегу (хотя в воде заметить прозрачную физалию непросто). В случае контакта необходимо обратиться за помощь к лайфгардам на пляже или к медицинским специалистам в ближайшей клинике или больнице.

Оперативную помощь самому себе следует ограничить аккуратным омыванием пораженного участка кожи морской водой (не пресной) и не менее аккуратным удалением с кожи оставшихся там частиц ловчего щупальца физалии.

К пораженному участку кожи не стоит прикасаться без нужды (кроме процесса удаления стрекательных клеток) и, тем более, растирать или расчесывать. Это будет способствовать распространению яда и усугубит последствия.

Для снижения болевого эффекта можно поместить пораженную конечность в теплую воду на 20 минут. Однако приоритетом остается обращение за медицинской помощью.

В Таиланде было немало случаев, когда человек получал серьезные шрамы после контакта с медузой или другим ядовитым представителем морской фауны. Сильная аллергическая реакция на яд может привести к летальному исходу. На Пхукете подобных инцидентов в последние годы не фиксировалось, но в Сиамском заливе, где встречаются крайне опасные кубомедузы, случаи гибели людей были.

 

 

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