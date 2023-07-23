Португальские кораблики вновь замечены на Пхукете

На фотографиях, присланных в The Phuket News читателем с Лайана, изображены довольно крупные для Пхукета сифонофоры размером с ладонь. Крупное морское создание легче заметить на пляже, но и стрекательных клеток оно несет больше.
На Пхукете пока не зафиксировано случаев гибели человека после контакта с португальским корабликом, но все люди, имевшие такой опыт, говорят, что ожог очень болезненный.
Португальский кораблик (Physalia physalis на латыни) не является медузой, хотя внешне и похож на представителя кишечнополостных. Создание относится к роду Physalia и является единственным его представителям. Род, в свою очередь, входит в семейство Physaliidae, в котором, кроме него, также никого нет.
По науке, португальский кораблик – это колония «полипоидных и медузоидных особей». Сифонофора состоит из крупного прозрачного пузыря, заполненного газом и удерживающего создание на поверхности воды. Снизу располагаются длинные ловчие щупальца, несущие на себе большое число стрекательных клеток, главного оружия физалии.
Рекомендации пхукетских спасателей касательно корабликов сводятся, прежде всего, к настоятельной просьбе не трогать их ни в воде, ни на берегу (хотя в воде заметить прозрачную физалию непросто). В случае контакта необходимо обратиться за помощь к лайфгардам на пляже или к медицинским специалистам в ближайшей клинике или больнице.
Оперативную помощь самому себе следует ограничить аккуратным омыванием пораженного участка кожи морской водой (не пресной) и не менее аккуратным удалением с кожи оставшихся там частиц ловчего щупальца физалии.
К пораженному участку кожи не стоит прикасаться без нужды (кроме процесса удаления стрекательных клеток) и, тем более, растирать или расчесывать. Это будет способствовать распространению яда и усугубит последствия.
Для снижения болевого эффекта можно поместить пораженную конечность в теплую воду на 20 минут. Однако приоритетом остается обращение за медицинской помощью.
В Таиланде было немало случаев, когда человек получал серьезные шрамы после контакта с медузой или другим ядовитым представителем морской фауны. Сильная аллергическая реакция на яд может привести к летальному исходу. На Пхукете подобных инцидентов в последние годы не фиксировалось, но в Сиамском заливе, где встречаются крайне опасные кубомедузы, случаи гибели людей были.