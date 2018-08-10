Портал DDproperty оценил настроения покупателей жилья

Более половины тайцев выступают за государственное регулирование цен на недвижимость на первичном рынке.

13 Августа 2018 13:00:00

Фото: DD Property

Большинство жителей Таиланда находят цены на недвижимость в стране слишком высокими и выступают за вмешательство государства в процессы ценообразования на первичном рынке жилья. Таковы результаты исследования потребительских настроений за первое полугодие 2018 года, проведенного порталом DDproperty. В исследовании приняли участие более 1000 респондентов, которым специалисты DDproperty задали серию вопросов о том, как они оценивают цены на недвижимость, планируют ли покупать жилье и так далее.

Согласно отчету DDproperty, уровень потребительской удовлетворенности за шесть месяцев упал с 61% до 57%. Главный негативный фактор – растущая убежденность граждан, что цены на недвижимость в стране слишком высоки и не соответствуют общей ситуации в экономике Таиланда и покупательской способности населения. Слишком дорогой или переоцененной недвижимость в стране назвали 70% респондентов DDproperty (и 83% ожидают дальнейшего роста цен в пятилетней перспективе).

61% респондентов заявили, что государство не прилагает достаточных усилий, чтобы сделать жилье в Королевстве более доступным. Для повышения доступности жилья участники опроса предложили следующие меры: регулирование цен на возводимую девелоперами новую недвижимость (69%); расширение субсидий для лиц, покупающих свое первое жилье (62%); регулирование предложения недвижимости всех типов (45%).

При этом количество участников опроса DDproperty, планирующих приобретение недвижимости в ближайшие полгода, выросло с 36% до 41%.

«Судя по всему, цены являются основным барьером для покупателей недвижимости, особенно для тех, кто приобретает свое первое жилье, поскольку часто это лица, которые лишь недавно начали работать, планируют создать семью и не отличаются сильной покупательной способностью. Однако этим покупателям надо быстро принимать решения, поскольку цены на недвижимость продолжают расти, и в будущем войти на рынок будет еще сложнее», – полагает страновой менеджер DDproperty по Таиланду Камонпат Свэнгкит.

Отдельные дома и квартиры в кондоминиумах пользуются у участников опроса DDproperty одинаковой популярностью. Что же касается цен, то наиболее актуальны для респондентов оказались бюджетные варианты жилья: 48% хотели бы приобрести недвижимость ценой до 1 млн бат, 35% – в пределах 3 млн бат. В жилье за 5 млн бат и дороже заинтересованы лишь 5%.

Кроме цены, потенциальных покупателей волнуют расположение объекта (95% респондентов), инфраструктура и удобства (69%) и безопасность в районе (64%).

Отдельное внимание в исследовании уделено миллениалам, то есть людям, которым сейчас от 18 до 34 лет. Специалисты DDproperty выяснили, что 50% представителей этой группы в настоящий момент живут с родителями. При этом 45% из тех, кто еще не покинул родительский дом, планируют это сделать к 35-летнему возрасту, причем 65% уже сейчас ежемесячно откладывают деньги на покупку жилья в будущем.

«Исследование потребительских настроений Ddproperty указывает, что миллениалы, как ожидается, станут крупной группой покупателей недвижимости в ближайшем будущем», – отмечает госпожа Камонпат Свэнгкит.

«В то же время, значительное число из них уже сейчас планируют съехать от родителей и рассматривают покупку жилья в будущем. Наше исследование показывает, что их бюджеты на приобретение недвижимости будут составлять 1-4 млн бат, так что девелоперам, возможно, стоит задуматься о создании предложения для этой демографической группы с учетом их финансовых возможностей», – добавляет она.