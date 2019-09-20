Поправки в Закон о дорожном движении вступили в силу

Сегодня, 20 сентября, в Таиланде вступили в силу поправки в Закон о дорожном движении от 1979 года, в перспективе открывающие путь к внедрению в стране балльной системы штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Таньялак Сакут

20 Сентября 2019, 01:11 PM

Приложение DLT QR LICENCE теперь можно использовать как альтернативу водительским правам в пластике. Фото: Таньялак Сакут

Основное нововведение привнесенное пакетом вступивших в силу поправок заключается в запуске единой базы данных о водителях, доступ к которой будут иметь и дорожная полиция (регистрирующая нарушения ПДД и выписывающая штрафы), и Департамент наземного транспорта (ответственный за выдачу, приостановку действия и отзыв водительских удостоверений). Первое же практическое следствие перехода на работу с единой базой данной состоит в том, что с 20 сентября полиция больше не будет изымать водительские удостоверения у шоферов в случае нарушения ПДД. Если раньше нарушитель получал права назад после уплаты штрафа, то теперь документы будут оставаться у него в любом случае. Полицейский будет лишь выдавать квитанцию и заносить данные в базу.

Раньше изъятие прав выступало в роли страховки на тот случай, если водитель решит не платить штраф. Теперь ж информация о нарушении и штрафе будет содержаться в единой базе, и не оплативший штраф водитель не сможет, в частности, оплатить ежегодный транспортный налог в Департаменте наземного транспорта. Не исключено, что и сами полицейские при следующей проверке такого водителя смогут вбить его имя в базу, обнаружить не оплаченный штраф и принять меры.

В беседе с The Phuket News шеф транспортной полиции Пхукета полковник Пхакин На-Ранонг заявил, что приветствует соответствующее нововведение. По его словам, изъятие прав в любом случае было слабой гарантией оплаты штрафа, о чем свидетельствуют скопившие в полицейских участках удостоверения водителей, решивших обмануть систему (и, видимо, преуспевших в этом).

«Оплачивать штрафы сейчас стало намного удобнее. Их можно оплатить в любом полицейском участке, в любом отделении банка Krungthai Bank, через его банкоматы или мобильное приложение, а также через специальные автоматы для оплаты счетов», – заявил полковник На-Ранонг.

Кроме того, как добавил офицер, все размеры штрафов за различные нарушения ПДД были стандартизированы. Теперь закон предусматривает фиксированную сумму штрафа, тогда как раньше формулировки имели вид «штраф вплоть до ХХХ бат». Бывший максимальный размер отныне является единственно возможным (список на тайском языке доступен, к примеру, здесь).

Также со вступлением в силу поправок в Закон о дорожном движении официальный статус получили так называемые «электронные водительские права», то есть приложение DLT QR LICENCE, в которое можно занести данные своего водительского удостоверения и затем предъявлять полицейским смартфон, а не физические права. Приложение доступно для устройств на базе операционных систем Android (здесь) и iOS (здесь), однако работает оно лишь с водительскими удостоверениями тайского образца.

«Пора и нам идти цифровым путем», – заявил полковник На-Ранонг.

Что же касается перехода на бальную систему, то новой информации относительно этой инициативы пока не появилось. По-прежнему известно лишь, что каждому водителю планируется выдавать кредит в 12 баллов на календарный год, и при каждом нарушении некоторое количество этих баллов будет списываться. При достижении нуля баллов действие водительского удостоверения должно приостанавливаться на 90 дней, а три приостановки должны приводить к годовому запрету на вождение. Впрочем, это пока лишь предварительные параметры проекта.

«По балльной системе ясности пока нет. Нужно дождаться, когда руководство Королевской полиции Таиланда в Бангкоке утвердит данную схему в деталях», – заявил корреспонденту The Phuket News полковник На-Ранонг.

При этом саму идею перехода на балльную систему офицер оценивает позитивно. По его словам, внедрение данной инициативы «изменит поведение на дорогах и принудит людей водить лучше».