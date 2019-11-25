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Попавший под гребной винт спидбота турист скончался в больнице

Пхукетская полиция подтвердила информацию о гибели 63-летнего туриста из Германии, попавшего под гребной винт катера на пляже Камала во второй половине дня 22 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Ноября 2019, 10:38 AM
Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Сообщение о происшествии на пляже Камала поступило в полицию Таланга около 16:00. Как указал в своем отчете начальник полицейского участка полковник Сомпонг Тхипапакун, турист из Германии Гельмут Прок купался вне выделенной для этого зоны и попал под гребной винт скоростного катера использующегося для парасейлинга.

Получившего глубокие порезы на левой руке и ноге мужчину доставили в больницу Patong Hospital, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Турист скончался в тот же день.

Согласно отчету полковник Тхипапакун, господин Прок прибыл на Пхукет за день до происшествия и остановился в одном из отелей Камалы. Покинуть остров он должен был 29 ноября.

Майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета добавил, что турист попал под катер Friendship 1, которым управлял местный житель по имени Абхисит (фамилия не указана). Абхисит заявил полиции, что турист плыл под водой и тот его просто не заметил.

 

 

 

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