Pop Up 4 в The White House, Boat Lagoon Дата/Время начала: 17 Марта 2018 07:00:00 - 17 Марта 2018 23:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Только в течение одного вечера вы можете попробовать блюда 15 лучших ресторанов Пхукета, которые соберутся в White House ( Boat Lagoon) в поддержку фонда Phuket Has Been Good To Us! За благотворительный взнос в 2500 бат вы сможете продегустировать кулинарные шедевры множества удивительных шеф-поваров и попробовать напитки без ограничений от наших профильных спонсоров. Программа вечера также включает безмолвный аукион с фантастическими призами, отличную музыку, танцы и многое другое. Не пропустите главное гастрономическое событие года. Зказывайте билеты прямо сейчас по электронной почте info@phukethasbeengoodtous.org и телефону 076-278-146. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Тина Адрес : Boat Lagoon телефон : 076-278-146 Добавьте новостную ленту на свой сайт