Полный список антивирусных ограничений и требований на Пхукете

Администрация провинции Пхукет опубликовала полный список требований, запретов и ограничений по сдерживанию распространения коронавирусной инфеккции в рамках третьей волны. Пятистраничный документ оформлен в качестве прямого приказа губернатора Наронга Вунсиуе. Приказ был начал действовать с 21 апреля должен оставаться в силе как минимум до конца месяца. Документ был опубликован на официальной странице PR-службы Пхукета вечером 20 апреля, некоторые пункты в нем дублируют уже действующие запреты и ограничения.

Новости Пхукета

21 Апреля 2021, 08:56 PM

Приказ губернатора. Фото: PR PR Phuket

Прежде всего, в приказе повторяется, что все пабы, клубы, бары и другие развлекательные заведения останутся закрытыми до 30 апреля, хотя изначально предполагалось их открытие еще 18 числа.

Очное обучение во всех образовательных учреждениях запрещено. В данный список входят не только школы общего профиля, но и, к примеру, языковые школы.

Запрещена организация любых групповых мероприятий с числом участников свыше 50 человек, кроме тех случаев, когда мероприятие санкционировано или организуется на территории, имеющей статус карантинной зоны. В случае если мероприятие разрешено, и участники, и организаторы должны строго следовать всем мерам защиты от COVID-19.

Массажные салоны закрываются. Под запретам также оказываются непосредственно услуги массаж в спа или и других специализированных центрах, включая центры тайского и лечебного массажа. Массаж ног также запрещен. При этом разрешены традиционные процедуры в центрах специализированной традиционной тайской медицины.

Прекращается выдача разрешений на любые виды легальных азартных игр, включая петушиные бои, схватки бойцовских рыбок, тайский бокс, легальные карточные игры. В приказе оговаривается, что запрет распространяется на мероприятия, на которых присутствуют зрители.

До 30 апреля закрываются все торгово-развлекательные ярмарки на пешеходных улицах. Организация экскурсий с снокрлингом или дайвингом запрещены.

Запрещены социальные встречи, а также распитие спиртных напитком (или напитков просто содержащих алкоголь) в общественных местах, таких как парки, детские площадки, набережные каналов и водохранилищ, пещеры с открытым публичным доступом.

Люббые рестораны и точки общепита могут обслуживать клиентов на своей территории только до 21:00. Работа на вынос (с потреблением еды клиентами за пределами залов) разрешена до 23:00.

Ни рестораны, ни другие точки общепита не имеют права продавать алкогольные напитки или разрешать употребление принесенного с собой спиртного на своей территории.

Универмаги, торговые центры и другие подобные заведения должны прекращать работу в 21:00. Во время часов работы персонал должен контролировать количество посетителей, организация каких-либо промо-акций запрещена. Все игровые автоматы и подобные устройства должны быть выключены.

Запрещена работа кнотеатров, театров, бассейнов (государственных, частных и предназначенных для спортивных соревнований и тренировок). Магазины шаговой доступности, супермаркеты и ночные рынки должны закрываться в 23:00. Самое раннее разрешенное время открытия – 4:00 утра.

Стадионы и спортивные площадки на открытом воздухе должны закрываться в 21:00. Крытым спортивным комплексам, таким как спортзалы, фитнес-центры, бадминтонные корты должны прекратить работу в принципе.

В приказе также указывается, что во всех точках въезда на Пхукет – аэропорт, КПП на главной трассе и морские порты – должен быть организован скрининг въезжающих в провинцию лиц, «особенно прибывающих из мест, которые классифицированы как зоны самого высокого контроля».

«В настоящее время люди должны воздерживаться от организации социальных мероприятий в форме вечеринок, банкетов или праздников, кроме традиционных церемоний, таких как свадьбы, похороны, посвящение в монахи. Если отложить мероприятие невозможно, то оно должно проводиться с соблюдением мер по защите от COVID-19», – говорится в приказе за подписью губернатора.

Всех жителей Пхукета просят по возможности работать из дома, а работу вне дома организовывать так, чтобы минимизировать риск распространения инфекции.

Все лица, покидающие дома, места работы и другие локации в должны постоянно носить маски при нахождении в общественных пространствах, кроме времени еды, питья или занятий спортом.

Любое лицо, подозревающее в том, что оно представляет риск распространения инфекции, может быть незамедлительно помещено в карантин медицинскими работниками и оставаться в карантине под их наблюдением до тех пор, пока не будет принято решение, что человек не представляет угрозы и может покинуть карантин.

Лица, подозревающие у себя наличие инфекции, обязаны незамедлительно уведомить об этом медицинских работников.

Прибытия из «красных зон»

К «красным зонам» самого высокого контроля сейчас относятся Бангкок и еще 17 провинций: Чианг-Май, Чонбури, Сумат-Пракан, Прачуап-Кхири-Кхан, Самут-Сакхон, Патум-Тхани, Накхон-Патхом, Накхон-Ратчасима, Нонтхабури, Сонгкхла, Так, Удон-Тхани, Супхан-Бури, Са-Кэу, Районг, Кхон-Кэн и непосредственно сам Пхукет.

Для свободного въезда на Пхукет путешественники из «красных зон» должны предъявить либо сертификат о двух прививках от COVID-19 (принимаются лишь признанные властями Таиланда вакцин), либо негативный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в сертифицированном медицинском центре не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При отсутствии данных бумаг прямо на место проводится экспресс-тест на антитела.

«Министерство здравоохранения берет на себя связанные с этим расходы, кроме иностранцев, которым придется заплатить самостоятельно», – говорится в приказе.

Ранее сообщалось, что стоимость экспресс-теста на месте, к примеру, будет составлять всего 300 бат.

«В случае положительного теста на COVID-19 путешественник должен быть незамедлительно отправлен в больницу», – указывается в подписанном губернатором приказе.

Все прибывающие из «красных зон» должны установить на свои мобильные устройства приложение Mo Chana для отслеживания их местоположения, а также зарегистрироваться на сайте www.gophuget.com, где нужно будет указать подробности поездки. Следующий шаг – обязательная регистрация в органах власти по месту пребывания на Пхукете. При каждом муниципалитете или административной организации тамбона (OrBorTor) действуют специальные экстренные центры. При регистрации в отеле информацию может передать отельный персонал, личный визит в экстренный центр в таком случае не требуется.

Также все прибывающие должны соблюдать меры защиты от COVID-19, включая соблюдение социальной дистанции в 1 м, по возмодности на посещать общественные места и места массового скопления людей, отказаться от совместного использования личных преметов и вещей с другими людьми.

Все отели и другие места размещения постояльцев должны проверять гостей из «красных зон» на симптомы пневмонии (включая контроль температуры тела при первой регистрации), проверять наличие приложения Mor Chana в телефоне гостя и его регистрационные данные на www.gophuget.com. Также отельный персонал должен информировать гостей Пхукета о том, какие санитарно-эпидемиологические меры применяются к приезжающим на остров.

Также отели и прочие места размещения постояльцев должны вести учет посещаемых гостями мест, включая дату, время и название самого места. Данные должны передаваться в местные органы власти для осуществления мониторинга за приезжими в соответствии с предписаниями Минздрава.

Лица из «красных зон», планирующие проживать в собственных пхукетских домах должны самостоятельно сообщать в жкстренные центры при муниципалитетах о своих перемещениях.

Операторы отелей, менеджеры апартаментов, курортных комплексов и гестхаусов, операторы других мест приема постояльцев должны информировать органы власти о гостях из «красных зон». В противном случае они могут быть привлечены к ответственности по статье 49 Закона об инфекционных заболеваниях, предусматривающей до месяца тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Прибытия из «оранжевых зон»

(Прочие регионы страны)

К «оранжевым зонам» на момент подготовки статьи относились 59 провинций: Пхра-НАкхон-Йюттхайя, Убон-РАтчатхани, Сарабури, Сураттхани, Накхон-Саван, Чумпхон, Пхитсанулок, Накхон-Сри-Тхаммарат, Накхон-Саван, Чумпхон, Пхитсанулок, Накхон-Сри-Тхаммарат, Нараттиват, Ратчабури, Чачонгсао, Пхетчабури, Канчанабури, Чантхабури, Чианг-Рай, Прачинбури, Бурирам, Лопбури, Маха-Саракхам, Трат, Чайяпхум, Анг-Тхонг, Нонг-Буа-Лам-Пху, Утхай-Тхани, Накхон-Ратчасима, Пхетчабун, Краби, Лампанг, Кампхэнг, Накхон-Ратчасима, Краби, Лампанг, Кампхэнг-Пхет, Сукхотхай, Пхайо, Нонг-Кхай, Лой, Пхичит, Ранонг, Рой-Эт, Сакон-Накхон, Пханг-Нга, Ясотхорн, Паттани, Пхрэ, Транг, Уттрадит,Нан, Амнат-Чарон, Накхон-Пханом, Бынг-Кан, Пхаттхалунг, Каласин и Мукдахан.

В пхукетском аэропорту у пассажиров из этих провинций попросят либо сертификат о двух прививках от COVID-19 (принимаются лишь признанные властями Таиланда вакцин), либо негативный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в сертифицированном медицинском центре не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При отсутствии данных бумаг прямо на место проводится экспресс-тест на антитела.

«Министерство здравоохранения берет на себя связанные с этим расходы, кроме иностранцев, которым придется заплатить самостоятельно», – говорится в приказе.

Ранее сообщалось, что стоимость экспресс-теста на месте, к примеру, будет составлять всего 300 бат.

«В случае положительного теста на COVID-19 путешественник должен быть незамедлительно отправлен в больницу», – указывается в подписанном губернатором приказе.

В случае прибытия не через аэропорт (автомобильным или морским транспортом) данных бумаг предъявлять не требуется. Лицам из «оранжевых зон» положено лишь установить приложение Mo Chana для отслеживания перемещений и указать данные о поездке на сайте www.gophuget.com. Лица, которые не смогут указать требуемые даные онлайн, смогут это сделать в муниципалитете или OrBorTor по месту пребывания.

Все пребывающие должны строго выполнять инструкции экстренных центров при муниципалитетах и следить за появлением у себя признаков инфекции в формате самостоятельного мониторинга. При наличии подозрений следует сразу обратиться к врачу или в ближайший центр здравоохранения.

«Лица, сознательно скрывающие информацию о своих поездках или сообщающие сотрудникам эпидемиологического контроля недостоверные данные, создают угрозу распространения вируса. Подобные действия могут быть расценены как нарушение приказа контролирующего сотрудника и Закона об эпидемиологии», – говорится в приказе губернатора.

Все находящиеся на острове лица должны строго соблюдать принцип DMHTT: D – социальное дистанцирование; M – ношение масок; H – мытье рук; T – тестирование температуры; T – трекинг (Thai Chana и Mo Chana).

«Нарушение или игнорирование требований данного распоряжения может быть расценено как нарушение статьи 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Предусмотренное законом наказание – до года тюрьмы и/или штра в размере до 100 тыс. Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 18 декрета о чрезвычайной ситуации и Декрета об администрировании в чрезвычайной ситуацию. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат», – указывается в приказе.