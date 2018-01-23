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Полное лунное затмение можно будет увидеть 31 января на Пхукете

Phuket Rajabhat University (PRU) приглашает жителей Пхукета в Сапан-Хин для наблюдения за лунным затмением 31 января.

Новости Пхукета

23 Января 2018 16:15:41

Фото: НАСА
Фото: НАСА

Лунное затмение можно будет наблюдать на Пхукете вечером 31 января, и Phuket Rajabhat University (PRU) решил устроить организованное наблюдение за этим астрономическим явлением в Сапан-Хине.

Сбор участников назначен на 18:00. Кроме непосредственно наблюдения за затмением гостей ждет познавательная программа и возможность понаблюдать за небом в телескоп, рассказал «Новостям Пхукета» преподаватель естественнонаучных дисциплин в PRU Наттапонг Сонгумпай. Продлится сбор в Сапан-Хине до 22:00.

«Если не будет дождя, то парк в Сапан-Хине – это лучшее место для наблюдения за лунным затмением. Его можно будет наблюдать невооруженным взглядом, а можно будет воспользоваться телескопом, чтобы увидеть все более четко. В ходе разных фаз затмения луна будет оранжевой и красной», – добавил он.

«Луна начнет входить в тень Земли в 19:51. Полное затмение наступит в 20:29, а из выйдет из тени Луна в 21:07», – отметил господин Сонгумпай.

Вход на мероприятие, разумеется, свободный.

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