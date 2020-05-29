Полная отмена локдауна в Таиланде ожидается 1 июля

Правительство Таиланда рассчитывает, что все введенные из-за коронавируса ограничения и запреты будут сняты 1 июля. Соответствующее заявление сделал глава Совета национальной безопасности генерал Сомсак Рунгсита.

Новости Пхукета

29 Мая 2020, 10:21 AM

Таиланд постепенно выходит из локдауна. Впрочем, от некоторых вещей, таких как ношение масок, официальные лица просят не отказываться. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, полное снятие локдауна означает открытие границ страны, возобновление поездок из одних провинций в другие, отмену чрезвычайного положения и комендантского часа. В течение июня официальные лица должны выработать перечень шагов и мер для открытия страны и возобновления нормальной жизни.

«Властям предстоит провести серьезные обсуждения, поскольку после отмены Декрета о чрезвычайной ситуации жизнь будет регулироваться другими законами», – заявил генерал Рунгсита.

«Важно и сотрудничество со стороны людей. Речь идет о ношении масок, социальном дистанцировании, мытье рук и ограничении активности вне домов. Болезнь распространяется в мировом масштабе, так что нам какое-то время придется продолжать борьбу», – добавил глава Совета национальной безопасности.

Как отметил генерал Рунгсита, Декрет о чрезвычайном положении будет действовать в течение всего июня. Границы страны также останутся закрытыми в течение этого месяца. Одновременно в июне начнется третья фаза смягчения введенных ограничений. Решение относительно параметров третьей фазы должно быть принято сегодня, 29 мая. По итогам обсуждения 27 числа окончательного решения принято не было, но можно ожидать очередного сокращения срока комендантского часа и отмены ряда ограничений на перемещения между провинциями.

В свою очередь официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) Тависин Висануйотхин вчера заявил о том, что с июня ожидается дальнейшее смягчение ограничений для торговых центров и спортивных заведений.

При этом господин Висануйотхин отметил, что, поскольку речь идет о местах со средним и высоким уровнем риска, от посетителей и сотрудников будет требоваться регистрация через приложение Thai Chana при каждом посещении.

Открытия кинотеатров в ближайшее время ожидать не стоит. Как отметил министр офиса главы правительства Теван Липтапанлоп, операторы кинозалов сами не готовы к открытию, поскольку у них просто нет новых фильмов для показа.

«Это не потому, что мы возражаем против открытия. Операторы сами говорят, что у них нет новых фильмов для показа», – заявил господин Липтапанлоп.