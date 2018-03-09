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Полиция займется проблемной молодежью в парках Пхукет-Тауна

Полиция Пхукета намерена начать кампанию по борьбе с малолетними правонарушителями в парке им. Рамы IX, парке 72-летия Королевы и парке в Сапан-Хине.

Новости Пхукета

9 Марта 2018 17:02:26

Полиция Пхукет-Тауна объявила о намерении усилить контроль за соблюдением правопорядка в трех основных парках города после того, как соответствующий запрос озвучил заместитель мэра города Кави Тансуккатом.

Он отметил, что проблемная молодежь угрожает спокойствию и безопасности жителей Пхукета и гостей острова в трех зонах рисках, а именно – в парке им. Рамы IX, в парке 72-летия Королевы и в парке в Сапан-Хине (включая набережную клонга Банг-Яй и расположенный там спорткомплекс).

В частности, речь шла о том, что молодежь употребляет в парках наркотики, а Сапан-Хин, кроме этого, является местом встреч стритрейсеров.

В ответ полиция предложила комплекс мер по повышению безопасности. Во-первых, полиция планирует организовать в зонах риска полицейские чекпоинты и организовать патрулирование сотрудниками в форме и в гражданской одеже (с 20:00 до полуночи).

Во-вторых, планируется улучшить уличное освещение и установить дополнительные камеры видеонаблюдения (также в порядок должна быть приведена растительность).

В-третьих, мотомастерские будут проверены на предмет торговли компонентами для нелегального тюнинга мотоциклов и запчастями, снятыми с краденых мотоциклов.

Координировать работу сотрудники полиции и других ведомств планируют в специальной группе в мессенджере Line.

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