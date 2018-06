Полиция займется борьбой со сдачей мототехники лицам без прав Представители правоохранительных органов подтвердили «Новостям Пхукета», что на острове начинается новая кампания по борьбе вождением без прав. В прицеле в этот раз – прокаты, сдающими технику в аренду лицам без водительских удостоверений. При этом особое внимание в рамках кампании, направленной на снижение аварийности на дорогах, будет уделено именно прокатам двухколесной техники. Таньялак Сакут 4 Мая 2018 16:00:00 В полиции обещают подойти к проверке мотопрокатов со всей серьезностью. Фото: Таньялак Сакут В беседе с «Новостями Пхукета» глава местной полиции Тирапхон Тхипджарон заявил, что наказание за вождение без прав останется прежним. Однако к нему добавится наказание для тех, кто предоставил технику человеку, не имеющему водительского удостоверения требуемой категории. Штраф для нарушителей, включая кампании по прокату транспортных средств, составит 2000 бат. При этом тем, кто будет уличен в неоднократном нарушении соответствующего требования, грозит отзыв лицензии на ведение соответствующего бизнеса. В разговоре с корреспондентом редакции генерал Тхипджарон неоднократно упоминал именно мотопрокаты, которые должны стать основной целью. «В рамках кампании прокаты мототехники должны отвечать трем критериям. Во-первых, мотоциклы должны быть в хорошем техническом состоянии. Во-вторых, лицо, арендующее мотоцикл, должно иметь водительские права соответствующей категории. В третьих, прокат должен обеспечить шлемами и водителя мотоцикла, и его пассажира», – заявил генерал Тхипджарон. Заместитель начальника пхукетской полиции Сермпан Сириконг в телефонном разговоре с «Новостями Пхукета» отметил, что полиция намерена заняться мотопрокатами серьезно. «Мы относимся к этой кампании серьезно. Прокаты не смогут заявить, что они якобы не знали о том, что не имеют права сдавать мотоциклы в аренду туристам без прав. Объявления об этом были опубликованы во всех районах провинции, и у нас имеет список мотопрокатов с указанием мест их расположения», – заявил полковник Сириконг. Офицер также разъяснил «Новостям Пхукета», как будут действовать полицейские при выявлении злостных нарушителей требования о проверке прав у клиентов. В таких случаях полиция будет направлять официальный запрос губернатору, который затем направит свою собственную бумагу в Департамент развития бизнеса с запросом об аннулировании лицензии компании-нарушителя. Одновременно полковник Сириконг рассказал о том, что для туристов, имеющих водительские права нужных категорий, готовится послабление. Посколько Таиланд до сих пор не ратифицировал Венскую конвенцию о дорожном движении, водительские права других стран в Королевстве признаются только в том случае, если у водителя также имеется международное водительское удостоверение, представляющее собой перевод документов (МВУ). Как пояснил полковник Сириконг, с момента старта новой кампании пхукетские полицейские начнут признавать национальные водительские удостоверения, если в них «открыта» соответствующая категория. Таким образом, мотоциклист с российскими правами (но без МВУ) сможет избежать штрафа. Полковник Сириконг не уточнил, насколько это послабление правомерно с точки зрения закона, но подчеркнул, что полиция в каждом случае будет проверять, соответствует ли указанная в правах категория тому транспортному средству, которым управляет водитель. «Если у туриста есть права только на управление машиной, а его поймали за рулем мотоцикла, то придется заплатить штраф», – заявил полковник Сириконг. «Но если у него есть права нужной категории, то мы не будет слишком строги в отношении, к примеру, объема двигателя мотоцикла, который он арендовал на Пхукете», – добавил офицер. Полковник Сириконг отметил, что кампания по контролю за мотопрокатами была официально запущена еще в феврале, однако дополнительный стимул полицейские получили в апреле губернатор Норрапхат Плодтхонг отдельно акцентировал внимание полиции на необходимости усилить работу в данном направлении на фоне 30-процентного роста числа погибших в результате ДТП на Пхукете в 2017 году. Информированием иностранцев о новой кампании должен заняться Центр помощи туристам на Пхукете, структурно относящийся к министерству туризма. Глава соответствующего центра Паттавади Пханбуа приветствовала инициативу. «Это полезная информация, которую туристы должны знать. Туристы должны быть в курсе своих прав и обязанностей при аренде машин и мотоциклов на Пхукете», – заявила она. Госпожа Пханбуа отметила, что изначально идея кампании родилась в пхукетском офисе Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). Это ведомство, в частности, составило список требований к прокатам техники. Соответствующий список включает следующие пункты: 1. При сдаче техники в аренду должен заключаться договор, а оператору необходимо фиксировать информацию по каждому контракту, включая копии паспорта и водительских прав клиента. 2. Вся сдаваемая в аренду техника должна быть официально зарегистрирована, транспортный налог должен быть своевременно уплачен. Прокат обязан быть способным предоставить официальное подтверждение этого по запросу официальных лиц. 3. Сдавать технику в аренду можно исключительно лицам, имеющим водительские удостоверения тайского образца или признаваемые Таиландом иностранные. 4. За нарушения требований Закона о транспорте и Закона о дорожном движении для прокатов предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 2000 бат. 5. При аренде двухколесного транспортного средства прокат обязан предоставить шлемы водителю и пассажиры. 6. После заключения договора аренды клиенту должна быть предоставлена копия контракта, а также бумаги, подтверждающие законную регистрацию транспортного средства, уплату транспортного налога и оформление обязательной страховки. 