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Полиция задержала жителя Пхукета, брызгавшего краской на машины в Сонгкран

Туристическая полиция Пхукета задержала мужчину, который во время празднования Сонгкрана брызгал акриловой краской на автомобили на пляже Най-Янг.

Новости Пхукета

19 Апреля 2018 12:03:01

Как пояснил заместитель начальника туристической полиции Пхукета Урумпорн Кундисумрит, после Сонгкрана правоохранительные органы получили несколько жалоб на то, что их автомобили были испачканы акриловой краской на пляже Най-Янг. В итоге виновник происшествия был задержан. Им оказался 29-летний Пайак Самниангмай.

По словам подполковника Кундисумрита, мужчина признался в том, что брызгал краской на автомобили во время праздника и пообещал сделать все возможное, чтобы ликвидировать причиненный ущерб. По профессии задержанный оказался маляром-оформителем.

«Я приношу свои извинения. Я просто был пьян. Я понимаю, что нанес ущерб жителям Пхукета и туристическому имиджу острова. Я постараюсь найти возможность отмыть всю краску, если смогу. Я усвоил урок, и в следующем году это не повторится», – привела туристическая полиция слова

Пайаку Самниангмаю были предъявлены обвинения в причинении ущерба чужой собственности.

На снимках, которые полиция предоставила журналистам, Пайак Самниангмай запечатлен с большой емкостью акриловой краски синего цвета. Ранее в полицию поступала жалоба от таксиста, автомобиль Mercedes-Benz которого был также испачкан в Сонгкран краской, при этом отмыть ее с кузова машины не удалось. Впрочем, едва ли Пайак Самниангмай причастен к тому инциденту, поскольку краска на машины была белой, и если бы она была на акриловой основе, то отмыть бы ее не составило труда.

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