Полиция задержала убийцу 57-летней туристки из Швейцарии

Полиция Пхукета задержала 27-летнего местного жителя Тиравата Тхотхипа, задушившего 57-летнюю гражданку Швейцарии Николь Сауван-Вайскопф у водопада в районе бухты Ао-Йон. Мужчина дал признательные показания, а 8 августа принял участие в ходе следственного эксперимента, повторив свои действия.

Иккапоп Тхонгтуб

Тело госпожи Сауван-Вайскопф было обнаружено 5 августа неподалеку от водопада, носящего имя ближайшей бухты (Ао-Йон). Труп лежал лицом вниз неподалеку от ручья и был прикрыт придавленным камнями брезентом. Погибшая была частично обнаружена, ее джинсовые шорты полицейские обнаружили в высокой траве неподалеку.

На пресс-конференции господин Тхотхип сознался, что задушил иностранцу, но при этом заявил, что убивать ее не намеревался. Также задержанный отверг обвинения в попытке изнасилования женщины.

За ходом следственного эксперимента 8 августа следили заместитель начальника полиции Пхукет-Тауна подполковник Сермпхан Сириконг и шеф полиции Вичита полковник Пратынг Понмана.

На место событий задержанного доставили под полицейским эскортом. На мужчине был бронежилет, лицо скрывал шлем с затемненным визором.

Сперва господин Тхотхип показал, где оставил свой мотоцикл, когда приехал к водопаду (это было прямо перед знаком Ao Yon Waterfall). Затем он вместе с полицейскими проследовал дальше в джунгли, где, в частности, собирал орхидеи. Третьей точкой был непосредственно сам водопад, где и была убита гражданка швейцарии.

Полиция не позволила журналистам наблюдать за ходом следственного эксперимента. После его окончания господина Тхотхипа быстро сопроводили в полицейский микроавтобус. Прежде чем дверь закрылась, мужчина лишь успел сказать, что сожалеет.

Полиция будет ходатайствовать о том, чтобы до суда мужчина находился в камере предварительного заключения.