Полиция задержала мужчин, ограбивших магазин в Чалонге

Полиции хватило ровно одной недели, чтобы найти и задержать двоих мужчин, ограбивших магазин в Чалонге во вторник, 23 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Ноября 2018, 06:02 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщила полиции Пхукета сегодня (1 ноября) двое грабителей – 27-летний Пхуванарт Маничот и 32-летний Наттавутх Дитсара – были задержаны 31 октября. Первого нашли в провинции Сонгкхла, второго – в провинции Пхаттхалунг.

Задержанные уже признались в совершении преступления. Дело против двух мужчин возбуждено по статье о вооруженном ограблении с использованием транспортного средства, чтобы скрыться с места событий.

На допросе задержанные заявили, что на преступление их толкнуло отсутствие работы и, соответственно, финансовые проблемы.

Напомним, добычей грабителей стали скромные 3 тыс. бат наличными и золотая цепочка хозяйки магазина, которую та оценила в 16 тыс.