Полиция задержала 28 человек за организацию фиктивных браков для иностранцев

Правоохранительные органы Королевства сообщили о задержании 27 тайских женщин и одного мужчины, занимавшихся организацией фиктивных браков между гражданками Таиланда и иностранцами для получения последними долгосрочных виз.

Новости Пхукета

15 Января 2019, 10:32 AM

Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

О раскрытии организованной группы, занимавшейся оформлением фиктивных браков, сообщил шеф Иммиграционного бюро Сурачет Хакпан, пишет Bangkok Post.

Как указывает издание, предполагаемым руководителем группы были некий мужчина тайско-индийского происхождения. Клиентами являлись граждане Индии мужского пола. За фиктивный брак женщины получали 8-10 тыс. бат.

Других подробностей Bangkok Post не указывает. В частности, в статье не сообщает о том, в какой провинции действовала группа и были ли у нее сообщники из числа сотрудников районных управ, ответственных за регистрацию браков.

«Я предупреждаю женщин о том, что фиктивные браки с иностранцами за деньги, преследующие целью получение ими брачных сертификатов для обхода закона, ведут к аресту и наказанию», – заявил генерал-лейтенант Хакпан.

По словам офицера, проведенные проверки фиктивных браков выявили ряд примечательных случаев. В частности, некоторые из женщин оказались замужем сразу за тремя мужчинами, а одной из дам было 70 лет.

Напомним, что год назад официальные лица в Таиланде начали более жестко подходить к проверкам иностранцев, желающих заключить брак с гражданками Королевства. Речь шла, в частности, о проверке иностранца на наличие криминального бэкгранда и других признаков того, что брак совершается с целями, отличными от создания семьи. Соответствующую информацию The Phuket News и «Новостям Пхукета» подтвердил глава регистрационного отдела управы округа Мыанг-Пхукет. Также он отметил, что для проверки личности у иностранца могут браться и отпечатки пальцев.

В окружной управе «Новостям Пхукета» заявили, что еще в 2015 году Департамент провинциальных администраций (DOPA) в Бангкоке выпустил соответствующее распоряжение, но до определенного момента официальные лица были не слишком строги. В начале 2018 года это изменилось.

«Мы не выдадим сертификат о браке человеку с криминальной историей, которая вызывает подозрения относительно истинной цели регистрации брака», – заявил собеседник редакции из окружной управы.

Стоит отметить, что в августе 2017 года DOPA выпустил еще один документ, в котором указал, что граждане неких 13 стран чаще других оказываются вовлечены в заключение фиктивных браков. Иностранцам из этих государств при регистрации браков должно уделяться особое внимание. При этом сами страны собеседник «Новостей Пхукета» называть отказался.

«Лучше не раскрывать список этих 13 стран. Это может причинить ущерб соответствующих государствам», – заявил он.