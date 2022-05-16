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Полиция возбудила дело об избиении школьницы сверстницами

Полиция Вичита начала следственные мероприятия по факту избиения 11-летней пхукетской школьницы четырьмя сверстницами. Инцидент произошел еще 24 апреля, но 14 мая видео произошедшего выложили в сеть, после чего пострадавшая девочка призналась матери, что была избита. Заявление в полицию было подано 15 числа.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Мая 2022, 02:07 PM
Сверстницы избили 11-летнюю девочку на Пхукете, видео было выложено в сеть три недели спустя.

Сверстницы избили 11-летнюю девочку на Пхукете, видео было выложено в сеть три недели спустя.

Сверстницы избили 11-летнюю девочку на Пхукете, видео было выложено в сеть три недели спустя.

Сверстницы избили 11-летнюю девочку на Пхукете, видео было выложено в сеть три недели спустя.

Сверстницы избили 11-летнюю девочку на Пхукете, видео было выложено в сеть три недели спустя.

Сверстницы избили 11-летнюю девочку на Пхукете, видео было выложено в сеть три недели спустя.

Госпожа Клаан с дочерью в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Госпожа Клаан с дочерью в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Госпожа Клаан в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Госпожа Клаан в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Вичита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Вичита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заявление госпожи Клаан. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заявление госпожи Клаан. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мать пострадавшей девочки Сансани Клаан рассказала журналистам, что увидела ролик в сети ночью 14 мая, после чего сразу же разбудила дочь, которая подтвердила, что выложенные в сеть события действительно произошли в их доме, а она молчала, поскольку избивавшие ее сверстницы пригрозили убить ее, если она кому-то пожалуется.

«Я не могла поверить. Это был варварский акт, на мою дочь напали в нашем собственном доме», – заявила госпожа Клаан.

Видео было выложено в Facebook на странице некой Ферн Кулвади (Fern Kulwadee), которая попросила, чтобы с ней связались все, кому хоть что-то известно о нападении. Ролик получил широкий резонанс.

События на видео происходят в комнате пострадавшей, дверь в помещение закрыта, шторы задернуты. Перед началом избиения участницы расправы спрашивают друг друга, кто начнет первой, после чего 15-летняя зачинщица валит жертву на пол и начинает бить ногами по голове, к ней присоединяется девочка в бело-голубых полосатых шортах, которая также наносит удары. Третья участница расправы по большей части держится в стороне, четвертая снимает избиение на видео и сама в кадр не попадает. Жертва не сопротивляется.

Госпожа Клаан в беседе с журналистами подтвердила, что события произошли у нее дома, никого из взрослых там в тот момент не было, ее пострадавшая дочь находилась в доме со старшей сестрой. Последняя ничего не слышала и не видела, а об избиении узнала только тогда, когда ей показали видео.

«Когда я узнала обо всем, я разбудила ее [младшую дочь] и спросила, почему она никому ничего не сказала. Она ответила, что девочки пригрозили убить ее, если она расскажет», – заявила госпожа Клаан.

«Я связалась с родителями всех участвовавших [в избиении] детей. Я хочу увидеть их лично и спросить, почему они позволяют своим детям делать такое, потому что это недопустимо», – добавила она.

Заявление госпожи Клаан принято полицией Вичита. В ближайшее время участницы расправы вместе с родителями должны быть вызваны в участок.

 

 

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