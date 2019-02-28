Полиция восьмого региона отчиталась о предвыборном разоружении на юге Таиланда

Руководство тайской полиции по восьмому региону рассказало о результатах начатой в феврале антикриминальной кампании, приуроченной к парламентским выборам 24 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

Пресс-конференция с участием руководства полиции по восьмому региону состоялась 27 февраля в региональном штабе, находящемся на Пхукете. Кроме Пхукета, в состав восьмого региона также входят провинции Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Чумпхон, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат.

«Королевская полиция Таиланда выпустила 1 февраля приказ о «Подготовке к безопасным и мирным выборам», требующий от полиции провести усиленную кампанию по борьбе с криминалом в период с 1 февраля по 31 марта 2019 года», – пояснил на пресс-конференции замначальника полиции по восьмому региону генерал-майор Ванчай Эксорапит.

По словам офицера, в ходе десятидневного блица в южных провинциях (15-24 февраля) по делам о незаконном хранении оружия были задержаны 93 человека.

У них полицейские изъяли две штурмовые винтовки, более 30 пистолетов и револьверов заводского изготовления, более 20 дробовиков, 45 единиц огнестрельного оружия кустарного производства и еще 13 единиц другого оружия, включая семь пневматических винтовок.

Также в рамках десятидневного блица были задержаны 559 человек по наркотическим статьям. В ходе облав полицейские изъяли более 91,6 тыс. таблеток метамфетамина (яба), свыше 1,5 кг наркотика в кристаллической форме (яба-айс), более 36,9 кг марихуаны и 856,5 кг кратома.

Еще 11 человек были задержаны в связи со старыми уголовными делами.

Генерал-майор Эксорапит не сообщил, сколько человек было задержано и сколько оружия и наркотиков изъято непосредственно на территории провинции Пхукет.