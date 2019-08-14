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Полиция Вичита отказалась комментировать расследование причин пожара в строящемся кондо

Шеф полиции Вичит полковник Никорн Сомсук отказался комментировать ход расследования причин пожара на стройплощадке кондоминиума The Base Central Phuket. Как заявил полковник, сперва его участок должен получить заключение экспертов-криминалистов.

Новости Пхукета

14 Августа 2019, 05:15 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Пожар на стройплощадке позади торгово-развлекательного центра Central Phuket Floresta произошел в 15:30 субботы, 10 августа. Прибывшие по вызову пожарные к 16:30 полностью ликвидировали возгорание, после чего место событий изучили полицейские и официальные лица.

После пожара в больницу для медицинского обследования был доставлен один строитель, которого пожар застал на крыше. При этом когда мужчину спустили на землю, он был в состоянии самостоятельно ходить и общаться со спасателями. Отправка его в больницу была простой мерой предосторожности.

В беседе с The Phuket News шеф полиции Вичита заявил, что какие-либо заявления относительно причин пожара будут сделаны лишь после того, как он получит заключение экспертов-криминалистов. Полковник Сомсук не ответил на вопрос, когда можно ожидать данное заключение.

Тем временем девелоперская компания Sansiri PLC, возводящая кондоминиум The Base Central Phuket выпустила официальное заявление по следам инцидента. В заявлении говорится, что возгорание произошло в помещении, где хранилось строительное оборудование. Огонь не нанес ущерба конструкциям возводимого кондоминиума и не перекинулся на какие-либо другие постройки.

«Покупатели могут быть уверены в структурной целостности The Base Central-Phuket», – заверил застройщик.

Согласно сайту Sansiri, кондоминиум The Base Central Phuket должен быть сдан в марте 2020 года.

 

 

 

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