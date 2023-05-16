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Полиция в Таиланде отговорила туристку от самоубийства

Сотрудники полиции Таиланда отговорили от самоубийства иностранную туристку, находившуюся в нестабильном эмоциональном состоянии после ссоры с бойфрендом. Инцидент произошел 16 мая в провинции Чумпхон.

Новости Пхукета

16 Мая 2023, 05:39 PM
Полиция и неназванная иностранка на мосту в Чумпхоне. Фото: Royal Thai Police

Полиция и неназванная иностранка на мосту в Чумпхоне. Фото: Royal Thai Police

Полиция и неназванная иностранка на мосту в Чумпхоне. Фото: Royal Thai Police

Полиция и неназванная иностранка на мосту в Чумпхоне. Фото: Royal Thai Police

Полиция и неназванная иностранка на мосту в Чумпхоне. Фото: Royal Thai Police

Полиция и неназванная иностранка на мосту в Чумпхоне. Фото: Royal Thai Police

Королевская полиция Таиланда отметила грамотные действия сержанта-майора Тиравута Санита и сержанта Панупонга Такчаленга, которые, возможно, спасли жизнь иностранной туристки в Чумпхоне.

Как следует из публикации на Facebook-странице полиции, во время патрулирования 16 мая сержанты заметили женщину, стоявшую с озабоченным видом на мосту через клонг Тха-Сэ. Полицейские остановились спросить, все ли у женщины в порядке, и выяснили, что у нее произошла ссора с бойфрендом.

Сержанты увели женщину с моста в безопасное место и беседовали с ней, пока она не пришла в себя и не успокоилась. Потом иностранка связалась с родственниками и, судя по всему, ситуация была урегулирована.

Королевская полиция Таиланда завершила публикацию словами о том, что ее сотрудники всегда готовы помочь людям. Впрочем, в тексте ничего не было сказано об оказании женщине профессиональной психологической помощи или о мерах, которые позволили бы предотвратить вероятность необратимых действий в будущем.

В случае с резонансным самоубийством в пхукетском аэропорту в декабре официальные лица и даже медики были в курсе проблем у покончившего с собой человека, однако ничего не сделали для того, чтобы не допустить его прыжка с третьего этажа.

Если вы подозреваете, что знакомый вам человек попал в тяжелую жизненную ситуацию и нуждается в экстренной психологической помощи (в частности, требует внимания кризисного психолога), то ее можно получить в обществе Самаритян Таиланда по круглосуточному номеру 02-113-6789 (английский и тайский языки). Также круглосуточно работает короткий номер 1323 Горячей линии тайской службы ментального и психического здоровья (только тайский язык).

 

 

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