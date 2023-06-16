Полиция урегулировала российско-американский конфликт в кондо на Пхукете

Сообщение о примирении двух соседей по этажу в кондо было опубликовано туристической полицией Пхукета в пятницу, 16 июня. Ни место действия, ни имена участников, ни дата событий указаны не были.
Полиция рассказала, что за помощью в полицию обратился россиянин. Он пожаловался, что сосед слишком громко включает музыку у себя в квартире, груб ему, провоцирует драку и светит в глаза лазерной указкой.
На урегулирование конфликта были направлены силы в составе одного официального сотрудника полиции с оружием и в форме и двух крепких волонтеров-иностранцев, хотя нельзя исключать, что миротворческий контингент был крупнее, поскольку кто-то снимал процесс примирения на видео.
«Американский турист признал, что, действительно, делал все то, на что поступила жалоба, и извинился перед россиянином», – заявила полиция.
На видео россиянин говорит, что пока что верит извинениям американца и соглашается пожать протянутую ему руку, хотя и не ипытывает энтузиазма как его визави из США. Ролик заканчивается тем, что мужчины обмениваются рукопожатиями и обнимают друг друга по инициативе американца.
На записи сложно разобрать слова тайского полицейского, но понятно, что речь идет о каком-то дальнейшем взаимодействии гражданина США с полицией. Россиянина сотрудник в форме просто спрашивает, устраивает ли его исход.