Полиция урегулировала российско-американский конфликт в кондо на Пхукете

Туристическая полиция Пхукета урегулировала конфликт между двумя жильцами неназванного кондоминиума – гражданами США и России. В присутствии полицейского и двух крепких волонтеров американец признал неправоту и принес россиянину извинения. Тот ответил, что пока что верит в раскаяние соседа и пожал протянутую руку.

Новости Пхукета

16 Июня 2023, 04:32 PM

Россиянин и американец пожали руки на камеру в знак примирения. Фото: Phuket Tourist Police

Сообщение о примирении двух соседей по этажу в кондо было опубликовано туристической полицией Пхукета в пятницу, 16 июня. Ни место действия, ни имена участников, ни дата событий указаны не были.

Полиция рассказала, что за помощью в полицию обратился россиянин. Он пожаловался, что сосед слишком громко включает музыку у себя в квартире, груб ему, провоцирует драку и светит в глаза лазерной указкой.

На урегулирование конфликта были направлены силы в составе одного официального сотрудника полиции с оружием и в форме и двух крепких волонтеров-иностранцев, хотя нельзя исключать, что миротворческий контингент был крупнее, поскольку кто-то снимал процесс примирения на видео.

«Американский турист признал, что, действительно, делал все то, на что поступила жалоба, и извинился перед россиянином», – заявила полиция.

На видео россиянин говорит, что пока что верит извинениям американца и соглашается пожать протянутую ему руку, хотя и не ипытывает энтузиазма как его визави из США. Ролик заканчивается тем, что мужчины обмениваются рукопожатиями и обнимают друг друга по инициативе американца.

На записи сложно разобрать слова тайского полицейского, но понятно, что речь идет о каком-то дальнейшем взаимодействии гражданина США с полицией. Россиянина сотрудник в форме просто спрашивает, устраивает ли его исход.