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Полиция спасла случайно запертого в машине маленького ребенка

Сотрудники полиции Чалонга пришли на помощь 36-летней Криттийе Мингай, которая случайно заперла в машине своего сына.

Новости Пхукета

25 Января 2018 17:48:00

Полиция получила сообщение о проблема у Криттийи Мингай около 8:30 утра среды 24 января. Прибыв по указанному адресу (на Soi Pratthana в Чалонге) полицейские обнаружили запертый седан Ford Focus, на заднем сиденье которого в детском кресле находился сын госпожи Мингай. Ключи от машины лежали на приборной панели в салоне.

Полицейские и местные жители попробовали вскрыть двери автомобиля, но сделать этого не смогли. После этого один из сотрудников полиции при помощи молотка аккуратно выбил дальнее от ребенка стекло, что позволило матери попасть внутрь и забрать малыша.

Госпожи Мингкай объяснила, что после возвращения из магазина открыла машину, оставила ключи на торпеде, после чего разместила ребенка в детском кресле на заднем сиденье и закрыла соответствующую дверь. Когда же женщина подошла к водительской двери, то обнаружила, что она заперта.

Госпожа Мингкай поблагодарила всех, кто помог ей в спасении ребенка. Сыну госпожи Мингкай в настоящий момент чуть меньше двух лет.

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