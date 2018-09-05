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Полиция расследует обстоятельства гибели туриста на ATV-туре

Туристическая полиция Пхукета продолжает выяснять обстоятельства смерти 24-летнего Мутеба Алсахли из Саудовской Аравии, погибшего на ATV-туре по джунглям Чалонга в воскресенье, 2 сентября.

Таньялак Сакут

5 Сентября 2018 09:52:56

Фото: Служба спасения при муниципалитете Чалонга
Фото: Служба спасения при муниципалитете Чалонга

Турист из Саудовской Аравии получил летальную черепно-мозговую травму, когда багги под его управлением не удержался на маршруте, пролетел около 10 м по склону холма, а затем врезался в дерево. Инцидент произошел в районе улицы Soi Klumyang в холмах Наккерд-Хиллс.

Работавшие на месте событий спасатели изначально оценили полученные иностранцем травмы как «не слишком тяжелые», но уточнили, что мужчина практически лишился языка. Затем врачи установили, что пострадал он намного более серьезно, чем считали парамедики.

Мужчину сперва доставили в центр неотложной помощи при строящейся больнице Chalong Hospital, потом перевели в Bangkok Hospital на Пхукете, а оттуда – в столицу. Впрочем, даже в Бангкоке врачи ничего сделать не смогли.

«Господин Алсахли скончался сегодня (4 сентября) в Bangkok Hospital в Банкгоке. Меня уведомили об этом, когда я нынешним утром запросил свежую информацию о его состоянии здоровья», – заявил The Phuket News капитан Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета.

Капитан Сири подтвердил, что туристическая полиция расследует обстоятельства гибели туриста, а возглавляет следственную группу он сам. Среди прочего полицейские проверяют регистрационные документы экскурсионной компании, организовавшей тур для господина Алсахли и его друзей, с которыми он отправился в холмы.

«Мы пока не установили, зарегистрирована ли компания как туристический бизнес. Мы выясняем это прямо сейчас», – заявил капитан Сири.

Офицер отметил, что название компании было указано в полицейском рапорте об инциденте, однако сам его вспомнить затруднился. Капитан Сири лишь указал, что речь идет о небольшой компании.

«Инцидент произошел на ATV-туре, экскурсионную группу вел один из сотрудников компании. Господин Алсахли находился в багги один и сам им управлял, его друзья ехали на других багги. На текущем этапе расследования все указывает на то, что господин Алсахли не справился с управлением, в результате чего машина пролетела 10 м по крутому склону холма и врезалась в дерево», – поделился имеющейся у него информацией капитан Сири.

В настоящий момент неизвестно, был ли у туриста защитный шлем и какая-либо другая защитная экипировка.

«Все операторы ATV-туров должны выдавать участникам шлемы, но мы еще не выяснили, является ли это обязательным требованием по закону. Мы даже не уверены, как именно турист получил черепно-мозговую травму: ударился ли он головой о дерево или об один из элементов кузова багги», – отметил капитан Сири.

Вопроса о том, обеспечил ли туроператор клиентов страховкой, офицер не коснулся.

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