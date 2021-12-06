Полиция проверила 3000 ресторанов на соблюдение коронавирусных ограничений

Согласно отчету пхукетской полиции, в субботу, 4 декабря, было проверено 142 заведения и выявлено четыре нарушения: одно в округе Мыанг-Пхукет, два в Камале и одно в Вичите.
Полиция подчеркнула, что проверки проводились на предмет соблюдения приказов губернатора номер 7188/2564 (он регулирует меры эпидемиологической безопасности) и номер 7585/2564 (данным приказом регулируются условия продажи спиртных напитков).
Согласно последнему постановлению, продажа алкоголя в заведениях общепита разрешена лишь с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 23:00. Единственное исключение – согласно отдельному приказу от 27 ноября – новогодняя ночь.
В полицейском отчете напоминается также и о том, что в развлекательных заведениях строго запрещены танцы и физические контакты между артистами и публикой.
Всего по результатам проверок с 1 ноября по 4 декабря было возбуждено 28 дел. Одно из них включало обвинения в нелегальных азартных играх (инцидент был выявлен в Патонге).
Остальные нарушения были выявлены в следующих локациях:
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Мыанг-Пхукет: 13 дел, 14 задержанных лиц;
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Чалонг: 1 дело, 1 задержанное лицо;
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Вичит: 2 дела, 2 задержанных лица;
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Патонг: 6 дел, 6 задержанных лиц;
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Таланг: 1 дело, 1 задержанное лицо;
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Камала: 3 дела, 3 задержанных лица;
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Кату: 1 дело, 2 задержанных лица.
Полиция не стала раскрывать имен задержанных лиц и названий заведений, где были выявлены нарушения.