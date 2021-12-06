Полиция проверила 3000 ресторанов на соблюдение коронавирусных ограничений

Полиция Пхукета отчиталась о проверке 3 тыс. заведений общепита на соблюдение коронавирусных ограничений и правил продажи спиртных напитков. Рейды проводились с 1 ноября 2021 года, всего было задержано 32 нарушителя действующих правил.

Новости Пхукета

6 Декабря 2021, 04:42 PM

Фото: Полиция Пхукета

Согласно отчету пхукетской полиции, в субботу, 4 декабря, было проверено 142 заведения и выявлено четыре нарушения: одно в округе Мыанг-Пхукет, два в Камале и одно в Вичите.

Полиция подчеркнула, что проверки проводились на предмет соблюдения приказов губернатора номер 7188/2564 (он регулирует меры эпидемиологической безопасности) и номер 7585/2564 (данным приказом регулируются условия продажи спиртных напитков).

Согласно последнему постановлению, продажа алкоголя в заведениях общепита разрешена лишь с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 23:00. Единственное исключение – согласно отдельному приказу от 27 ноября – новогодняя ночь.

В полицейском отчете напоминается также и о том, что в развлекательных заведениях строго запрещены танцы и физические контакты между артистами и публикой.

Всего по результатам проверок с 1 ноября по 4 декабря было возбуждено 28 дел. Одно из них включало обвинения в нелегальных азартных играх (инцидент был выявлен в Патонге).

Остальные нарушения были выявлены в следующих локациях:

Мыанг-Пхукет: 13 дел, 14 задержанных лиц;

Чалонг: 1 дело, 1 задержанное лицо;

Вичит: 2 дела, 2 задержанных лица;

Патонг: 6 дел, 6 задержанных лиц;

Таланг: 1 дело, 1 задержанное лицо;

Камала: 3 дела, 3 задержанных лица;

Кату: 1 дело, 2 задержанных лица.

Полиция не стала раскрывать имен задержанных лиц и названий заведений, где были выявлены нарушения.