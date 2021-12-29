Полиция продолжает работу с мотоциклистами, ездящими без шлемов

На Пхукете продолжается кампания за 100-процентное ношение шлемов мотоциклистов. 27 декабря в рамках инициативы 100% Wear a Helmet было проведено мероприятие по информированию населения. Событие состоялось в региональной штаб-квартире полиции на севере острова.

Новости Пхукета

Собравшихся возглавлял начальник полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхон Буарабпхон. Также на мероприятии присутствовали командиры провинциальных полицейских участков, представители администрации Таланга, административной организации Пхукета (OrBorJor), Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), Страховой комиссии, Минздрава (PPHO). Среди прочего была организована раздача шлемов мототаксистам и учащимся местных образовательных учреждений.

«Дорожные аварии причиняют большой ущерб жизням и собственности людей. Государство уделяет этой проблеме много внимания, наша цель на 2030 году – добиться 50-процентного сокращения смертей и травм от дорожных аварий», – заявил генерал Буарабпхон.

Офицер напомнил, что Таиланд сейчас занимает девятое место в мире по числу смертей от дорожных аварий. По словам генерала, в семи провинциях, которые входят в восьмой полицейский регион, от аварий в среднем в месяц гибнет 60 человек, а одна из причин тяжелые последствий – игнорирование мотоциклистами требования о ношении шлемов.

Согласно данным Комиссии по дорожной безопасности в Таиланде (ThaiRSC), за 2021 год в дорожных авариях по всей стране погибли около 14 тыс. человек, еще около 900 пострадали. Показатель 2020 года – 15,7 тыс. погибших и 1 млн пострадавших.

Как отметил заместитель начальника полиции по восьмому региону генерал-майор Вимон Пхитакбурапха, для снижения аварийности требуются совместные усилия представителей всех секторов общества. Координацией такой деятельности занимается Центр дорожной безопасности.

Причем генерал указал, что снижение смертности на 50-процентов к 2030 году – это часть Стокгольмской декларации, подписанной по итогам международной встречи в Швеции.

Генерал Пхитакбурапха также заявил, что кампания предполагает строгое соблюдение правил дорожного движения. В частности, уплата штрафа не будет автоматически означать, что водитель может и дальше поехать без шлема. То же относится и к пассажирам.

Новая кампания была запущена 13 декабря на специальной церемонии у штаб-квартиры пхукетской полиции. Одновременно аналогичное мероприятие было проведено в Патонге. Там церемонию провел шеф полиции по восьмому региону.

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг отметил, что цель кампании – информирование жителей Пхукета о необходимости соблюдать правила дорожного движения ради сохранения жизней и здоровья людей. Участвовать в инициативе будут все полицейские участки провинции.

Кампания стартовала 13 декабря. На первом этапе полицейские должны ограничиваться преимущественно устными предупреждениями и другими мягкими мерами.

«Нарушителю будет выдаваться шлем, который он должен будет вернуть полиции в течение семи дней», – пояснял тогда заместитель начальника полиции Пхукета подполковник Сатхит Нурит.

На следующем этапе кампании полиция намерена штрафовать мотоциклистов без шлемов, а также их пассажиров.

«С 1 февраля по 31 марта штраф за каждое нарушение будет составлять 200 бат. С 1 апреля по 31 мая – 300 бат, а с 1 июня и далее – по максимальной установленной законом планке в 500 бат», – пояснил подполковник Нурит.

Также 13 декабря в новом здании администрации провинции прошло совещание, посвященное обеспечению безопасности на дорогах в новогодние праздники. На встрече присутствовали заместитель министра внутренних дел Нипон Бунъямани, вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван и представители профильных ведомств, отвечающих за дорожную безопасность.

Господин Пинсуван отметил три приоритетных направления работы: общую систему контроля за безопасным дорожным движением, работу с основными факторами риска (ношение шлемов, соблюдение скоростного режима, вождение в пьяном виде), контроль за техническим состоянием транспортных средств.

Согласно данным Совета по безопасности на дорогах Таиланда, с начала года в ДТП на Пхукете погибли 66 человек и пострадали свыше 12 тыс.

«На этом фоне мы хотим, чтобы каждая районная администрация и каждое ведомство сообща работало над проблемой безопасности на дорогах и принимало меры для снижения аварийности в новогодний период и в обычные дни», – заявил вице-губернатор.