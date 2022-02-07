Полиция продолжает поиск убийц из Раваи

Полиция Пхукета продолжает расследование дела об убийстве гражданина Канады индийского происхождения, застреленного в Раваи вечером 4 февраля. При этом канадская пресса уже опознала в убитом «индийского гангстера», ранее депортированного из страны и выбравшего в качестве укрытия Таиланд.

Новости Пхукета

Погибший – Мандип Сингх в местных сообщения и Джими Сандху по данным Vancouver Sun – был расстрелян перед курортным комплексом Beachfront Hotel Phuket, где также предлагаются виллы на продажу. В одной из них и проживал мужчина.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как около 22:30 вечера 4 февраля господин Сингх/Сандху выходит из красного автомобиля MG, после чего из кустов появляются двое мужчин и открывают по нему огонь из огнестрельного оружия. В индуса попали не менее десяти пуль, всего же полиция нашла на месте событий 21 гильзу калибров 9 мм и .380.

При осмотре тела, которое по неким причинам было обнаружено лишь утром, полицейские обнаружили канадский паспорт и канадские же водительские права на разные имена. В обоих документах имена были индийские, но Джими Сандху среди них не было.

Расследование взяли на контроль заместитель начальника полиции по восьмому региону генерал-майор Тхаворн Сэнгрит и шеф пхукетской полиции генерал-майоцр Сермпхан Сириконг. Также к расследованию привлечены полиция Чалонга, туристическая полиция, Иммиграционное бюро и другие ведомства.

Во второй половине дня полиция проводила следственные мероприятия на пляже Раваи. Согласно рабочей версии, именно по прибрежной полосе убийцы покинули место преступления. Двое мужчин даже попали в объективы камер наблюдения одного из местных ресторанов, но затем их след затерялся.

Полиция отметила, что прилегающая к пляжу территория застроена отелями и жильем. Кроме того, оттуда имеется выход на главную дорогу. Видимо, по ней подозреваемые и покинули пляж.

Больше информации ожидается в ближайшее время.