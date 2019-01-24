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Полиция призвала водителей быть осторожнее на холме в Патонге

Дорожная полиция Патонга обратилась к водителям с призывом к осторожности после серии из трех крупных аварий, произошедших за одни сутки на въезде в город со стороны Кату.

Новости Пхукета

24 Января 2019, 02:16 PM

С напоминанием о необходимости соблюдать осторожность на самой опасной дороге Пхукета обратился капитан дорожной полиции Патонга Джаруван Джиамнака. Свое заявление он сделал вечером 23 января, когда у храма Wat Patong произошла третья за сутки крупная авария.

Первый инцидент произошел около 17:00 вторника, 22 января. У спускавшегося с холма грузовика с мебелью отказали тормоза, после чего он сбил скутер, зацепил пикап и две легковые машин, а затем лоб в лоб врезался в другой грузовой автомобиль, который ехал во встречном направлении. Водителю потерявшего управления грузовика предъявили обвинения, в общей сложности в аварии пострадали три человека, включая 17-летнюю девушку.

Вторая авария произошла около 10:00 утра и была менее серьезной. На холме не смогли разъехаться двигавшиеся навстречу друг другу туристический автобус и пикап. Согласно заявлению полиции, в результате ДТП никто не пострадал, поврежденные транспортные средства были оперативно убраны с проезжей части.

«Я не знаю, какой национальности были туристы в автобусе, но с ними все в порядке», – заверил капитан Джиамнака.

Третья авария произошла в 15:40, при этом имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что в данном случае имела место серия одновременно произошедших в одной и той же локации отдельных ДТП. На въезде в Патонг было зафиксировано столкновение двух пассажирских микроавтобусов, столкновение нескольких легковых автомобилей, а также авария с участие пикапа и мотоцикла у выезда на идущую через перевал дорогу и столкновение автобуса с грузовиком у подножия холма. Полиция сообщила о том, что пострадали три человека.

 

 

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