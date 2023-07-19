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Полиция пришла в «русский» салон красоты в Чернг-Талей

Сотрудники Королевской полиции Таиланда провели проверку в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей, на который поступила жалоба в социальных сетях. В заведении полицейские обнаружили трех россиянок, которые были задержаны по подозрению в осуществлении трудовой деятельности, когда это прямо запрещено выданным иностранцу типом визы.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Июля 2023, 11:29 AM
Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей 18 июля. Фото: Phuket Immigration

Как следует из полицейского отчета,, проверку проводили сотрудники Иммиграционного бюро и полицейского участка тамбона Чернг-Талей. Официальные лица пришли в неназванный салон в 15:50 вторника, 18 июля, и задержали трех российских гражданок по подозрению в нелегальной работе, на что и жаловались тайцы в социальных сетях.

Россиянки были доставлены в полицейский участок тамбона Чернг-Талей для дальнейших процедур, предусмотренных законом. Согласно Декрету о труде иностранцев, Закону о труде иностранцев и Закону об иммиграции россиянка, в случае признания виновными по суду, грозят штрафы и депортация.

На странице издания Phuket Times, которое сначало призывало полицию проверить заведение по жалобам на «кражу рабочих мест у тайцев», а затем первым опубликовало информацию о проверке, появился призыв к тайским гражданам быть «глазами и ушами друг друга» в борьбе  иностранцами, нелегально работающими на Пхукете. 

Сообщение о задержании трех россиянок (со ссылкой на Phuket Times) опубликовала сегодня утром страница Phuket Info Center, связанная с офисом губернатора Пхукета и отделением Министерства внутренних дел Таиланда на Пхукете.

Имена женщин пока публично не названы. В публикациях Phuket Times и Phuket Info Center они отсутствуют. В имеющемся у «Новостей Пхукета» полицейском отчете имена написаны с явными ошибками, а возраст задержанных не совпадает с тем, который указали Phuket Times и Phuket Info Center. Редакция проверяет информацию. 

 

 

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